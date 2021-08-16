波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派重申反對

眾院議長波洛西15日表示，要求高級委員會審議1兆美元跨黨派基建案時，須同時推動3.5兆美元預算架構，以平衡民主黨內不同意識型態的需求。(路透)

眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）15日在眾院法規委員會審議1兆美元跨黨派基建案時，須同時推動3.5兆美元預算 架構，以平衡民主黨內不同意識型態的需求。

不過，九位民主黨中間派眾議員12日表示，在眾院表決通過基建案之前，不會考慮表決預算架構解決方案。這可能使波洛西之前設定的時程表更加複雜。她曾說，基建案不會向前推進，除非參院通過3.5兆美元脫貧與健康照護法案。進步派人士已要求這兩項法案脫鉤進行，以保障各自的優先發展事項。

波洛西15日在信中說：「我已要求法規委員會研議一項法規的可能性，就是同時推進預算解決方案和基建案。這將使我們走上同時推進這兩項法案的路。」

波洛西的國會助理表示，這類規定有助在程序上推動基建案向前邁進，但不是通過基建案。眾院的新會期預計下周一（23日）開始，屆時將開始審議法案。但這九位中間派眾議員15日晚間發布聲明，表示波洛西的建議還不夠深入，他們想在表決預算架構前，先看到基建案通過。

他們說：「我們讚賞跨黨派基建協議在程序上有所進展，但我們依然認為，我們首先應表決跨黨派基建協議，不能延誤，接著立刻考慮預算解決方案。」