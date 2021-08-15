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進公共場所看接種卡 紐奧良.舊金山預計下周跟進

編譯林梅婕／綜合15日電
越來越多公共場所要求顧客出示接種證明。圖為羅德島州新港市一家夜總會門前貼出要求戴口罩的告示。(美聯社)
越來越多公共場所要求顧客出示接種證明。圖為羅德島州新港市一家夜總會門前貼出要求戴口罩的告示。(美聯社)

近日新冠疫情升溫，許多城市開始針對特定從業人員如老師、醫護人員，或者出入公共場所如演唱會、餐廳的民眾要求出示疫苗接種證明；繼紐約市率先釋出相關規定後，紐奧良和舊金山也預計在下周跟進，而洛杉磯也在進行類似的評估。

堪稱國內第三大的芝加哥教育系統已宣布，旗下36萬名學生和所有教職員都必須在10月中以前完成疫苗接種，只有特殊醫療需求者除外；費城也要求所有大學的教職員、學生和醫療工作人員在10月中前接種疫苗。

紐奧良市長拉托雅·肯崔(LaToya Cantrell)則表示，她不會再像去年一樣關閉商業活動或限制室內活動的人數，但出示疫苗接種證明是進行商業活動最好的配套措施。

過去兩周內單日新冠住院患者人數創新高的路易斯安納州也同樣岌岌可危，該州州長愛德華茲(John Bel Edwards)提醒當地民眾醫療系統正瀕臨崩潰，他說：「我們正面臨醫療系統出現重大崩壞的時刻。」

官方統計指出，路州僅38%居民完成疫苗接種；不過近一個月來接種第一劑疫苗的人急劇增加，46%居民都開始接種疫苗。

德州疫情惡化快速的城市之一達拉斯，當地的醫護人員幾乎不堪負荷，地方法官詹金斯(Clay Jenkins)因此不甩該州州長艾伯特(Greg Abbott)的禁口罩令，下令要校園內所有人都戴上口罩，他形容：「你的孩子可能會是下一個感染者，而且屆時他會沒有呼吸器可以用，然後被迫送到其他地方去接受治療」；不過達拉斯尚未要求民眾出示疫苗接種證明。

相當然爾，也有反對者批評出示疫苗接種證明是違反人權和隱私的政策；目前國內至少18個以共和黨籍為首的州長或州議會都已下令，禁止發行疫苗護照、或禁止業者要求客人提供疫苗接種證明。

儘管拜登總統不斷呼籲，各城市都應祭出類似疫苗機種證明的政策，以保護餐飲業或其他業者的權益；但阿拉巴馬州、佛羅里達州、蒙大拿州、北達科他州和德州政府都堅決反對，甚至要求業者不得拒絕為未接種疫苗者提供服務。

越來越多公共場所要求顧客出示接種證明。圖為停靠在佛州邁的郵輪，已獲法院裁定旅客都...
越來越多公共場所要求顧客出示接種證明。圖為停靠在佛州邁的郵輪，已獲法院裁定旅客都要出示接種證明。(Getty Images)
越來越多公共場所要求顧客出示接種證明，仍有人抗議接種。圖為洛杉磯民眾14日示威抗...
越來越多公共場所要求顧客出示接種證明，仍有人抗議接種。圖為洛杉磯民眾14日示威抗議要察看接種證明。(Gettty Images)

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