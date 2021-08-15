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美國對阿富汗誤判連連 高估政府軍看低神學士

編譯李京倫／報導
阿富汗東部楠格哈爾省首府賈拉拉巴德街頭神學士民兵和當地民眾，15日坐在阿富汗國民軍的悍馬軍用汽車上。（Getty Images）
阿富汗東部楠格哈爾省首府賈拉拉巴德街頭神學士民兵和當地民眾，15日坐在阿富汗國民軍的悍馬軍用汽車上。（Getty Images）

阿富汗激進組織神學士在美軍開始撤離後幾周內，就攻入首都喀布爾。紐約時報報導，美國這20年來的阿富汗戰爭一直犯同樣的錯誤，就是高估美國投入830億美元訓練阿富汗政府軍並給予裝備的成果，而且低估神學士的能耐。

今年6月底，美國情報單位還估計，就算神學士繼續攻城掠地，最快也要一年半後才可能攻進喀布爾，因為阿富汗政府軍人數30萬，遠勝過神學士的7萬5000，政府軍有空軍，而神學士沒有，政府軍還有現代化的裝備且受過美國20年訓練。

批評者指出，美國總統拜登從阿富汗撤軍，低估了美軍駐守的重要性，而快速撤軍使情勢變得更糟。

美國中央情報局前局長裴卓斯曾在2010年到2011年擔任阿富汗國際部隊指揮官，他說，拜登團隊並未認識到迅速撤軍會產生的風險，神學士發動格外激烈攻勢之際，美國的偵察無人機、密接空中支援和數以千計協助阿富汗空軍的承包商都撤離，後果就是阿富汗政府軍「作戰幾天之後就了解到不會有援軍，這在心理上打擊很大」。

美國中央司令部前指揮官沃特爾曾在2016年到2019年負責阿富汗戰事，他說，阿富汗政府軍覺得被美國拋棄，加上領導階層群龍無首，他們「看看前方有什麼、後方有什麼，決定還是逃走比較簡單」。

華府智庫新美國安全中心執行長馮德納最近撰文指出，最終，美國與阿富汗政府20年來相互依賴的關係還是瓦解了，「強調阿富汗政府軍軍力優勢的人錯過一個重點，就是為阿富汗政府而戰的意願，而這取決於美國駐在和支持」，但美國的支持已不在。

美國 阿富汗 神學士

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