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開學才3天…新墨州校園槍擊 勸架學生中彈身亡

記者胡玉立／綜合報導
新墨西哥州華盛頓中學在開學第三天就發生槍擊案，造成一名學生死亡；案發後，兩名女學生相擁彼此安慰。(美聯社)
新墨西哥州華盛頓中學在開學第三天就發生槍擊案，造成一名學生死亡；案發後，兩名女學生相擁彼此安慰。(美聯社)

新學年開學沒幾天，新墨西哥州最大的阿布奎基(Albuquerque)學區卻在24小時內接連發生兩起槍擊事件；13日中午在華盛頓中學(Washington Middle School )發生的校園槍擊案，更造成一名學生死亡、一名學生被捕。

新墨西哥州長米雪兒‧葛理申(Michelle Lujan Grisham)悲痛表示，阿布奎基今年的凶殺案可能會破紀錄，「這些悲劇不該發生。他們的行徑告訴我們，還有很多工作要做。」

警方14日公布死者為13歲的哈格洛夫(Bennie Hargrove)；警察局長梅迪納 (Harold Medina)把哈格洛夫形容為「英雄」，「他為了一個朋友挺身而出，試圖緩和同學之間的暴力衝突。」梅迪納將此事件形容為「一場動搖社區的悲劇」。

阿布奎基警方副指揮官哈特索克(Kyle Hartsock)表示，此案是有關兩名約13歲學生之間的孤立事件；一名學校老師在槍響後跑向這兩個男孩並照料遭槍殺男孩，防止了其他暴力行為。警方未透露涉案學生身分。

哈特索克表示，調查人員正查訪其他同學以拼湊案發情景，也將確定持槍學生如何取得槍枝及可能引發槍擊的原因；13日是阿布奎基公立學區開學第三天，當日下午有數十名家長聚集在學校外面，等待孩子放學。

學區督學埃爾德 (Scott Elder) 對於開學沒幾天就發生這樣的事情表示，「社區壓力很大，大家都很緊張，這件事不該發生在社區裡、更不該發生在學校裡。」警方表示，學生17日返校時，會有更多警察在場，希望能提供安全感。

另一起槍擊案發生在12日晚上，地點在繁忙的阿布奎基購物區一家運動酒吧餐廳；警方表示，有人在打鬥中掏出槍，造成一人死亡，三人受傷。

該案中還沒有人被捕；調查人員正在查看監控錄影並採訪目擊者。當局確認死者為阿布奎基30歲居民、拳擊手安祖雷斯 (Lawrence Anzures)。

阿布奎基市長凱勒 (Tim Keller) 最近才召開會議，討論遏制暴力犯罪問題。市府將提出改善刑事司法系統和解決慣犯問題等建議；市長辦公室指出，今年發生在阿布奎基的兇殺案，逾45%被控罪犯和近60%嫌犯有犯罪前科。

新墨西哥州華盛頓中學槍擊案造成一名學生死亡，警方在案發後盤查一名學生。(美聯社)
新墨西哥州華盛頓中學槍擊案造成一名學生死亡，警方在案發後盤查一名學生。(美聯社)

槍擊 新墨西哥州 學區

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