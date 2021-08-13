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今年首例 華盛頓州又有殺人大黃蜂出沒

記者顏伶如／綜合報導
華州出現2021年第一起殺人大黃蜂(murder hornet)出沒的通報案例。圖為亞洲大黃蜂(Asian giant hornet)。Getty Images
華州出現2021年第一起殺人大黃蜂(murder hornet)出沒的通報案例。圖為亞洲大黃蜂(Asian giant hornet)。Getty Images

華盛頓州農業廳(Washington State Department of Agriculture，WSDA)12日證實，華州出現2021年第一起殺人大黃蜂(murder hornet)出沒的通報案例，地點距離去年10月農業廳人員移除殺人大黃蜂蜂巢全美通報首例的位置，大約只有兩哩。由於通報地點靠近加拿大邊境，加拿大地方政府將與華州同步設置捕蜂陷阱。

華盛頓州農業廳指出，11接獲的通報案例，經證實為亞洲大黃蜂(Asian giant hornet)，地點在霍特科姆郡(Whatcom County)。當地居民提供照片顯示，亞洲大黃蜂正在攻擊造紙胡蜂(paper wasp)的蜂巢。

這次殺人大黃蜂出現的地點位於布萊恩(Blaine)東部，距離去年10月華州農業廳人員移除約有一顆籃球大小的殺人大黃蜂蜂巢位置，大約兩哩。當時蜂巢內有將近200隻蜂后。

華州農業廳昆蟲學家史皮契格爾(Sven Spichiger)指出，這起案例當中，殺人大黃蜂展現的行為與去年案例一樣，都是在攻擊造紙胡蜂的蜂巢。

他表示，如果民眾發現住家附近出現造紙胡蜂蜂巢，也有造紙胡蜂出現，應該密切注意，若看到亞洲大黃蜂現身，則要立即通報，並且記下亞洲大黃蜂的行進方向。

華州農業廳將在布萊恩附近設置捕蜂陷阱，標記之後追蹤蜜蜂行蹤。由於這次亞洲大黃蜂現身地點靠近美加邊境，加拿大卑詩省(British Columbia)政府也將同步設施捕蜂陷阱。

今年6月，西雅圖北郊有民眾發現一隻已經死亡的殺人大黃蜂，但華州農業廳官員調查後指出，這隻已經風乾的殺人大黃蜂是來自前一個季節。

加拿大 邊境 華盛頓州

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