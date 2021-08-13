佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛羅里達州疫情急速惡化，光是在布洛華德郡(Broward County)裡，從10日到11日之間不到24小時當中，就有4名老師感染新冠病毒死亡，其中3人未接種新冠疫苗 。

布洛華德郡教師工會(Broward Teachers Union)主席安娜‧弗斯可(Anna Fusco)發表聲明指出：「短短24小時的期間裡，一名助理教師過世，一名學校老師過世，一名小學老師過世，另外一名高中老師也過世了。」

她表示，其中3名老師並沒有接種新冠疫苗，至於另一名老師是否打了疫苗則無法確知。

弗斯可接受哥倫比亞廣播公司(CBS)邁阿密地方電視台訪問時指出，老師們因為感染新冠病毒而相繼病逝，如此狀況「極度可怕」。她說：「我每天都聽到染疫案例的消息，不管是在布洛華德或其他地方，我們是全國規模第五大的教師工會組織。」

布洛華德郡學區 董事會(Broward County School Board)主席蘿莎琳德‧奧斯古德(Rosalind Osgood)表示，董事會也有4名成員染疫身亡。

奧斯古德說，在學區董事會任職9年來，與其他董事會成員建立私人交情，彼此敬愛，彷彿大家庭一般。

布洛華德郡學區董事會日前已投票通過，將拒絕配合共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)頒布的禁止學生戴口罩 命令。

弗斯可表示，董事會的決策讓老師們終於鬆了一口氣。她說：「我們稍微放心了一些，繼續要求戴口罩，使用手部酒精消毒液，加強清潔。」

對於布洛華德郡學區董事會公然抗命，德桑提斯則反擊說道：「我們相信，學生是否戴口罩應由家長作主，而非政府決定。」