我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雨重創湖北 婦遇難前發訣別信「床底下有存款」

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

印大8學生促封殺校方接種令 最高法院大法官巴瑞特拒絕

特派員黃惠玲╱綜合報導
印大今年5月就宣布秋季開學前，師生均需施打疫苗，近日並要求校園室內必須戴口罩。(印大臉書)
印大今年5月就宣布秋季開學前，師生均需施打疫苗，近日並要求校園室內必須戴口罩。(印大臉書)

印第安納大學八名學生，日前向最高法院聲請緊急禁制令(Emergency Application for Writ of Injuction)，希望阻止該校要求學生與員工施打新冠疫苗的計畫，保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日予以駁回，拒絕阻止印大執行該項疫苗令，這也是最高法院首度對疫苗強制令進行權衡。

目前坊間已有一些公司、州與城市，對職員、工人採取強制施打疫苗要求，甚至也不允許於室內用餐，還有部分企業、地方政府、學校也考慮跟進。

根據印大學生提出的法庭文件表示，他們對自己的身體完整權、自主權與醫療選擇權，具有憲法權利，他們要求最高法院發布命令，禁止印大執行強制疫苗令，而八名提告的學生中，有七名符合宗教豁免資格。

全美各地不少大學行政官員，正在為是否要實施疫苗強制令而糾結不已，一些學校已經發布了強制命令，也有一些學校則對校方是否有這樣的法律權力感到懷疑，其他州也有學生告學校的類似訴訟。

最高法院新進的大法官巴瑞特，為川普任命的保守派大法官，主要負責包括印第安納州在內的聯邦第七巡迴上訴法院的緊急事務。巴瑞特12日逕行駁回了印大學生的聲請，甚至未要求校方做出回應，也沒有讓她的同僚法官參與該案裁決，一般在此情況下，意味著此案沒有什麼爭議，等該案進行實體訴訟後，預料結果也不會有太大變化。

之前在聯邦上訴法院三名法官組成的小組中，有兩人支持印第安納大學並允許該校要求打疫苗。

印大是在今年5月時公布了疫苗施打計畫，該校要求旗下七個校區約九萬名學生，以及四萬名員工，在今年秋季開學前，必須接種新冠疫苗。

不遵守規定的學生將被取消註冊，而不依照規定施打疫苗的員工也將遭解雇，該項措施提供了宗教與醫療的豁免，但獲得豁免的學生、教職員，必須每周進行兩次病毒檢測，該校最近還宣布，無論接種疫苗與否，所有人在校園室內都必須戴口罩。

疫苗 巴瑞特 大法官

上一則

允跨性別學生依性別認同選廁所 這個富裕郡 新規定上路

延伸閱讀

南加內陸教育界多數教職員支持接種疫苗

南加內陸教育界多數教職員支持接種疫苗
以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打

以色列續推第3劑疫苗 60歲以下民眾即將開打
台購買1500萬劑BNT疫苗 德原廠：已與台約好交貨期程

台購買1500萬劑BNT疫苗 德原廠：已與台約好交貨期程
台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗

台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗

熱門新聞

紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

秘魯Lambda變種 美已破千例 「傳染力更高」WHO關切

2021-08-07 22:10
美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株肆虐，病例急速攀升，與此同時，境內也出現逾千例最早在秘魯出現的Lambda變異株病例，傳染病專家提醒必須留意。圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

2021-08-09 10:03
圖為前總統川普2020年10月10日在白宮二樓藍廳外陽台，舉行競選造勢活動，他摘下口罩，向白宮草坪上數百支持者致意。(美聯社)

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

2021-08-10 10:59

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
Beyond是什麼意思？在美國突然成為時髦名詞

Beyond是什麼意思？在美國突然成為時髦名詞
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊