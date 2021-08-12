印大8學生促封殺校方接種令 最高法院大法官巴瑞特拒絕

印大今年5月就宣布秋季開學前，師生均需施打疫苗，近日並要求校園室內必須戴口罩。(印大臉書)

印第安納大學八名學生，日前向最高法院聲請緊急禁制令(Emergency Application for Writ of Injuction)，希望阻止該校要求學生與員工施打新冠疫苗 的計畫，保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)12日予以駁回，拒絕阻止印大執行該項疫苗令，這也是最高法院首度對疫苗強制令進行權衡。

目前坊間已有一些公司、州與城市，對職員、工人採取強制施打疫苗要求，甚至也不允許於室內用餐，還有部分企業、地方政府、學校也考慮跟進。

根據印大學生提出的法庭文件表示，他們對自己的身體完整權、自主權與醫療選擇權，具有憲法權利，他們要求最高法院發布命令，禁止印大執行強制疫苗令，而八名提告的學生中，有七名符合宗教豁免資格。

全美各地不少大學行政官員，正在為是否要實施疫苗強制令而糾結不已，一些學校已經發布了強制命令，也有一些學校則對校方是否有這樣的法律權力感到懷疑，其他州也有學生告學校的類似訴訟。

最高法院新進的大法官巴瑞特，為川普任命的保守派大法官，主要負責包括印第安納州在內的聯邦第七巡迴上訴法院的緊急事務。巴瑞特12日逕行駁回了印大學生的聲請，甚至未要求校方做出回應，也沒有讓她的同僚法官參與該案裁決，一般在此情況下，意味著此案沒有什麼爭議，等該案進行實體訴訟後，預料結果也不會有太大變化。

之前在聯邦上訴法院三名法官組成的小組中，有兩人支持印第安納大學並允許該校要求打疫苗。

印大是在今年5月時公布了疫苗施打計畫，該校要求旗下七個校區約九萬名學生，以及四萬名員工，在今年秋季開學前，必須接種新冠疫苗。

不遵守規定的學生將被取消註冊，而不依照規定施打疫苗的員工也將遭解雇，該項措施提供了宗教與醫療的豁免，但獲得豁免的學生、教職員，必須每周進行兩次病毒檢測，該校最近還宣布，無論接種疫苗與否，所有人在校園室內都必須戴口罩。