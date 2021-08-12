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允跨性別學生依性別認同選廁所 這個富裕郡 新規定上路

記者羅曉媛／維州報導
勞登郡公校系統近期因跨性別學生新政及種族理論課程問題惹爭議，教委會議現場多次有支持和反對派對壘。（路透）
勞登郡公校系統近期因跨性別學生新政及種族理論課程問題惹爭議，教委會議現場多次有支持和反對派對壘。（路透）

維州勞登郡(Loudoun)公校修改跨性別學生政策案落定，勞登郡公校教委11日晚間表決通過新指導方針，允許跨性別學生根據自己的性別認同選用學校設施、參與體育隊等團體活動，並要求教師按照學生的性別認同稱呼學生，新政策即刻生效。

新通過的跨性別學生政策也包括許多附加條款，例如要求勞登郡所有學校的教職員接受培訓，學習如何遵守新規定，並照顧跨性別學生；此外還要求勞登郡公校現代化所有廁所和更衣室，以保護學生隱私，並增加不分性別(unisex)的廁所。

公校教委11日晚以7比2的表決結果通過此案，只有立場偏保守的教委貝蒂(John Beatty)和摩爾斯(Jeff Morse)投了反對票，會上兩人與其他立場自由派的教委分歧明顯，貝蒂還在表決前激昂發表長篇大論，譴責新措施。

「今晚對我們社區將是艱難的一夜。」摩爾斯說，該指導方針「分裂、反家庭、反隱私、反教師」，將傷害孩子們，也完全沒必要，因為「現在只要你是勞登郡的學生，你就受到保護，不受欺負、騷擾或虐待。」

支持新政策的教委也同樣激烈表態，教委斯洛金(Ian Serotkin)說，「你似乎在暗示霸凌和騷擾LGBTQ學生只發生在過去，我不知道你是怎麼能一本正經說出這番話的，我很遺憾。」

維州教育廳今年春季發布有關跨性別學生的最新政策，要求各學區接受學生自認的性別，並允許他們根據自認性別使用廁所、更衣室等學校設施；全州200多個公校系統按照新政策考慮修訂各自方案，但勞登郡招致最強反彈，該郡是全美最富裕郡之一，公校系統學生逾8萬1000人。

勞登郡公校教委原定10日晚就跨性別學生的新政策表決，但因有太多人參與公共意見表達環節，導致會議延長數小時，才改到11日晚再投票。

州教育廳早前因該政策被保守團體告上法庭，勞登郡公校也因停職了一名拒絕按學生自認的性別相稱的老師而被告，後由維州第20巡迴法院法官裁定，勞登郡公校的處理辦法違憲，應立即讓教師復職。

公校 維州 教育

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