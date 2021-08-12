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上電視分析2020選舉舞弊的數學家 實為盪鞦韆架設工

記者顏伶如／綜合報導
圖為喬治亞州一名選務人員經過一部多明尼恩投票機。(美聯社)
圖為喬治亞州一名選務人員經過一部多明尼恩投票機。(美聯社)

拜登總統宣誓就職後一周，「一個美國新聞網」(One America News Network)邀請一名數學家上電視，透過各種數據分析指稱2020年大選明顯舞弊、川普勝選遭竊。不過，這名「數學家」其實沒有任何數學學位，真正的職業是紐約長島一家建築公司的盪鞦韆架設工。

投票機廠商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)10日對「一個美國新聞網」提出誹謗訴訟並求償16億元。訴狀中指出，「一個美國新聞網」散布大量不實訊息，傷害「多明尼恩投票系統」及員工、客戶，旗下員工頻頻遭受威脅，辦公室遭人破壞，光是加強員工人身安全維護的花費，便高達60萬元。

「多明尼恩投票系統」在訴狀中指出，「一個美國新聞網」今年1月27日的報導中，請來自稱「數學家」索羅門(Ed Solomon)，聲稱找到證據足以證明2020年大選結果，是靠計票統計運算公式作弊而來。索羅門受訪時使用了「二項分布程式」(binomial probability formula)等術語。

訴狀中寫道，事實上，曾有毒品犯罪前科的索羅門並不是數學家，只是2008年至2015年間曾在石溪大學(Stony Brook University)修過幾堂數學課，但從來沒有拿到學位，索羅門真正的職業是紐約長島一家建築公司的盪鞦韆架設工。

「多明尼恩投票系統」向法院指出，索羅門接受訪問的影片曝光後，曾兩度發函要求「一個美國新聞網」從網站上移除索羅門受訪影片，因為索羅門不但毫無數學專業背景，還是重罪犯，受訪影片與文字報導後來雖然在「一個美國新聞網」網站悄悄下架，卻仍在挺川影片平台流傳。

索羅門擁有個人YouTube頻道，經常發表選舉陰謀論及數學教學影片。

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