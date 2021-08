圖為莫德納疫苗。(中央社)

媒體報導,美國 聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)10日接受華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)訪問透露,美國將贈送台灣 400萬劑疫苗 ;不過,美方可靠消息來源表示,美國已經捐贈台灣250萬劑疫苗,目前沒有要追加。

譚美10日訪問時說,「一開始只有75萬劑(疫苗),現在給台灣的數量遠超過400萬劑。」(Even though it's just 750,000 initially the first tranche, we're now well over 4 million vaccines to Taiwan.)被部分媒體解讀為還要捐贈台灣疫苗。

記者詢問譚美辦公室,尚未取得回應;不過美方可靠消息人士表示,目前沒有進一步的捐贈計畫。