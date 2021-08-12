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遭求償13億誹謗官司立案 枕頭大亨林德座談途中落跑

記者顏伶如／綜合報導
力挺川普的「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。美聯社
力挺川普的「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。美聯社

力挺川普的「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)，11日在南達科塔州舉辦選舉陰謀論座談會，中途卻突然從講台匆匆離開，時間點剛好是法官裁定投票機廠商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)向林德等人求償13億誹謗官司立案的消息傳出後不久。

林德11日在南達科塔州蘇瀑市(Sioux Falls)舉辦一場歷時72小時的馬拉松座談會，聲稱將提供證據證明選舉陰謀論為真，但身為主辦人的他卻中途落跑。

根據網友分享推特影片，原本坐在講台上座位的林德，先是起身站立，後來則是快步離場，消失於舞台布幕之後，後來一直沒有回到座談會現場。這場馬拉松座談會的現場直播則臨時改為播放其他影片。

今年2月，「多明尼恩投票系統」對林德提出誹謗告訴，求償13億元，提告原因為林德持續散布2020年大選選舉陰謀論，聲稱投票機器為拜登作票。但林德則以憲法第一修正案保障言論自由為由，要求法院撤銷「多明尼恩投票系統」訴訟。

華府特區美國聯邦區域法院法官尼可斯(Carl J. Nichols)11日裁定，「多明尼恩投票系統」對於林德、前任川普選舉訴訟律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)、前任川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的誹謗官司均可立案，訴訟程序可全面展開。「多明尼恩投票系統」對三名被告各自求償金額都超過10億。

尼可斯在裁決書中指出，第一修正案的言論自由保護，並不適用於林德挨告的這起誹謗官司，不能對林德提供「全面豁免」。

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