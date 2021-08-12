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信奉匿名者Q與光明會而殺害兒女 父親遭謀殺罪起訴

記者顏伶如／綜合報導
Photo by Jenn.jpeg on Unsplash
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加州中區美國聯邦檢察官辦公室指出，40歲男子科爾曼(Matthew Taylor Coleman)由於信奉「匿名者Q」(QAnon)及神祕組織「光明會」(Illuminati)，認為2歲兒子及10個月大的女兒長大之後都將變成「妖怪」，在墨西哥動手將一雙兒女滅口，11日被聯邦檢察官以境外謀殺美國公民罪名起訴。法官裁定收押期間不得交保。

檢方指出，科爾曼對調查人員坦承殺害兒女，也對聯邦調查局(FBI)幹員指出，是由捕魚槍刺死兩個孩子。

檢方在刑事起訴書中寫道，科爾曼篤信「匿名者Q」及「光明會」的陰謀論，深信兩個孩子長大之後都會變成「妖怪」，也認為妻子把「毒蛇基因」(serpent DNA)遺傳給兒女。

法院紀錄中並未公布科爾曼妻子姓名，僅以姓名縮寫稱呼。根據檢警調查，科爾曼妻子向加州聖塔芭芭拉(Santa Barbara)警方報案說，丈夫7日帶兩個孩子出門之後一直下落不明，丈夫沒帶孩子的安全座椅，也沒回覆簡訊。

警方8日發布失蹤人口通知，同時要求科爾曼妻子利用蘋果公司(Apple)應用程式「尋找我的iPhone」(Find My iPhone)查看科爾曼所在位置。法院紀錄指出，應用程式資料顯示，科爾曼最後出現地點是墨西哥羅薩瑞托(Rosarito)。警方通報聯邦調查局之後，全案朝向家長綁架兒女偵辦。

科爾曼開車從墨西哥返回美國之後，9日遭邊境巡邏員盤查，車內留有血跡，兩個小孩並未隨行。

起訴書指出，科爾曼9日接受調查人員詢問時便坦承殺害兒女，也說明棄屍地點以及凶器丟棄位置。他對調查人員說，知道自己做的事情是錯的，「但為了要拯救全世界，才會出此下策」。

美國公民 墨西哥 加州

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