蘇格蘭高等民事法院同意對川普高爾夫球場啟動洗錢調查

圖為川普集團2014年以6000萬餘美元購得登拜里高爾夫球度假村。Getty Images

蘇格蘭高等民事法院(Court of Session)法官桑迪森(Craig Sandison)11日裁定，蘇格蘭政府得以援引「來路不明財富令」(Unexplained Wealth Order，UWO)，對川普 高爾夫球場及度假村遭控涉嫌洗錢啟動調查。桑迪森在裁決書中寫道，川普集團(Trump Organization)以及川普高爾夫球場財務狀況，都存在著「真實且可觀」的疑點。

今年1月以來，蘇格蘭反對黨國會議員及社運人士多次要求蘇格蘭政府，應該對川普以全現金購買(all-cash purchases)取得分別位於登拜里(Turnberry)的高爾夫球度假村、亞伯丁郡(Aberdeenshire)高爾夫球場展開調查。

根據媒體報導，川普集團2014年以6000萬餘美元購得登拜里高爾夫球度假村，川普聲稱另外花了1億5000萬元的整修費用。

非營利全球行動倡議組織Avaaz曾發表聲明指出，川普購買蘇格蘭高爾夫球場及度假村出現諸多可疑之處，因為在這兩筆交易之前，川普還在大規模融資，顯然實際財力狀況並不如對外聲稱。

今年2月，蘇格蘭政府決定不以「來路不明財富令」調查川普集團。「來路不明財富令」自從2008年在英國通過以來，成為調查人員追蹤洗錢的利器，曾因此破獲多此案件，查扣以不明資金購買的資產。

Avaaz組織針對蘇格蘭政府不調查川普集團提出上訴之後，桑迪森11日裁定，蘇格蘭政府得以對川普集團啟動調查。裁決書中寫道，對於上訴案已批准同意，調查行動可以在「沒有附加條件或限制」之下展開。

桑迪森也指出，Avaaz組織提出的論點均有合理的法律基礎，川普集團及川普高爾夫球場財務狀況，都存在著「真實且可觀」的疑點。

「蘇格蘭人報」(Scotsman)報導，Avaaz組織發言人凱伊‧史普林罕姆(Kay Springham)指出，川普集團在紐約正面臨刑事、民事雙重調查，證明川普在蘇格蘭的商業交易，同樣也應該受到調查。

她指出，川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)今年7月初遭到紐約市曼哈頓 檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，而魏索柏格在川普登拜里高爾夫球度假村身居要職，如此關聯已足以構成調查。