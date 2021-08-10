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疫情增額糧食券將到期 每人每日7元降至4元

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疫情增額糧食券將到期 每人每日7元降至4元

編譯陳韻涵／綜合10日電
聯邦政府在疫情期間增加糧食券津貼，但此補助將在9月底到期。圖為一家商店張貼接受糧食券的告示。(Getty Images)
聯邦政府在疫情期間增加糧食券津貼，但此補助將在9月底到期。圖為一家商店張貼接受糧食券的告示。(Getty Images)

新冠肺炎疫情衝擊經濟後，食物銀行需求大增，許多人駕車排隊數哩等待領取糧食和雜貨；眼見飢餓危機惡化，聯邦政府介入增加糧食券(food stamp)津貼，但此補助將在9月底到期。

弱勢反飢餓權益倡議團體「糧食研究及行動中心」(Food Research & Action Center，簡稱FRAC)法務部主任沃林格(Ellen Vollinger)表示，聯邦政府額外的補助讓糧食券原本每人每日4元，增至公衛危機後的7元。

中立智庫「都會研究所」(Urban Institute)分析，少了這15%的補助，在全美96%的郡中，典型糧食券將不足以支持低收入家庭的膳食成本。

增額糧食券即將到期，但Delta變種病毒卻讓疫情出現回溫跡象。

FRAC表示，糧食領取券者受惠於增額糧食券和各州的緊急補助計畫，聯邦與州都將糧食券調漲為每人每日7元，但部分州已調降補助費用。

專家表示，糧食券減為原本的每人每日4元，相當於一餐1.33元，可能導致低收入家庭的經濟動盪。

沃林格說：「每人每日4元無法吃到健康的餐點，若不做調整，艱苦生活將自10月1日開始。」

最新政府數據顯示，疫情開始後，糧食券登記人數大增，4月逾4200萬人加入聯邦補充營養協助計畫(SNAP)，比去年2月疫情之前的申請人口增加15%。

「都會研究所」指出，15%的聯邦糧食券補助看似不多，對全美60%郡的低收入戶家庭而言卻足以讓家人溫飽，但也有家庭依然三餐不繼。

監督SNAP的農業部利用「節食計畫」(Thrifty Food Plan)預算指南決定SNAP的經費，農業部2018年指示國會重新審查「節食計畫」，以決定是否確實提供當局所謂「實際且健康的餐食」。

反飢餓倡議人士表示，希望農業部在糧食券增額15%的補助下月底到期之前，能提出更好的配套措施。

糧食券 低收入 疫情

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