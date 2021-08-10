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賭客回流 全美賭場Q2業績新高 進帳136億元

記者張聲肇／綜合報導
賭場業者擔憂變種病毒會擋財路。圖為賭客在大西洋城硬石賭場玩現金大轉盤。(美聯社)
賭場業者擔憂變種病毒會擋財路。圖為賭客在大西洋城硬石賭場玩現金大轉盤。(美聯社)

關閉一年重開的賭場，因賭客回流，使得生意大好；美國博弈協會10日公布第二季營業額，表示全美賭場進帳136億元，創下歷史新高；但業者擔憂Delta變種病毒恐擋他們的財路。

代表全美博弈業者的協會表示，目前為止的營業額已超越2020年一整年，2021年有可能打破歷史紀錄。

2019年是美國賭場最賺錢的一年，總共賺了436億元；今年前半年已進帳250億元，若無「意外」，應可打破2019年的紀錄。

美國關了一年重開的賭場，第二季業績創歷史新高。圖為大西洋城硬石賭場的賭客玩吃角子...
美國關了一年重開的賭場，第二季業績創歷史新高。圖為大西洋城硬石賭場的賭客玩吃角子老虎。(美聯社)

協會會長暨執行長米勒(Bill Miller)說，「今年上半年的成績的確斐然。新冠病疫還沒出現在後照鏡裡，可是我很有信心，2021年上半年的強勁表現，已替博弈業完全復甦打下堅實的基礎。」

業者「後照鏡」還看不出來的Delta變種病毒問題，第二季末開始愈趨嚴重，經過一個多月的演化，如今成為美國確診案例的頭號兇嫌。

親上賭場的賭客，被禁足一年後，重返熟悉的場景與氛圍，莫不高興萬分。

康州橋港鎮民珍‧巴查德(Jeanne Bachard)說，「我不擔心；我已打完疫苗。我很守規矩，我會照顧好自己，不去擔心別人怎麼過他們的日子，我做好感覺對的事情，就好了。」

新澤西州瑟威爾居民沃克(Mike Wolk Sr.)也打完疫苗，每周到賭場玩樸克牌8小時。他有糖尿病和前列腺癌。「我不戴口罩，不過，我有點擔心，」他說。

康乃狄克州瑞吉菲爾德居民布蘭登(Gene Brandon)疫情來襲前，每個月光顧賭場兩次，接種完疫苗後，恢復這老習慣。他說：「我現在上賭場還是戴著口罩，這樣可以降低不經意感染的機率。」

協會說，25州會員賭場目前都沒限制入場人數，印第安部落經營的不在其列。

其中，22州的賭場第二季營業額都超越2019年同一季，19州賭場甚至超過2019年上半年營業額。

博弈業沒因避疫設限措施而萎縮，因為體育賭博和網路賭博沒有中斷，今年賭業大復甦則歸因於賭場「現場」玩樂人數回流；協會說，消費者「報復性」消費也是原因。

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