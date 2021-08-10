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世界OnAir／華裔電機工程師 紐約傳承京劇十年終不悔

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世界OnAir／華裔電機工程師 紐約傳承京劇十年終不悔

世界新聞網
馬玢與妻子許曉雯在紐約梨園社2021年夏季戲曲專場演出《游龍戲鳳》。馬玢提供
馬玢與妻子許曉雯在紐約梨園社2021年夏季戲曲專場演出《游龍戲鳳》。馬玢提供

即使在中國都堪稱小眾藝術的京劇，卻飄揚過海在紐約生根發芽，「紐約梨園社」就是呵護這株幼苗的一方沃土；從2006年成立以來，「紐約梨園社」主要的宗旨是讓這些優秀的海外藝術家能有舞台，繼續將拿手絕活展示給觀眾，推廣京劇文化之餘，也能豐富紐約的社區文化。

擔任梨園社青年團團長的馬玢，2011年來美讀書，透過朋友加入了紐約梨園社擔任志工，一開始就參加了年底大戲——冬季文化交流節，隔年2月便創設了青年團，馬玢表示，成員來來去去共約上百人加入，目前則維持10餘人規模。

白天是電機工程師的馬玢說，自己從小喜歡閱讀古典小說，對傳統文化有種親近感，初中時愛上了京劇，雖然家中無人有同好，屬於玩票性質的他，持續在中學、大學跟隨老師學習，並將這份「圈外人」的熱情持續到現在。

馬玢對京劇藝術的熱情，同是青年團成員的妻子許曉雯，曾在一篇文章中提到她與馬玢、及另一團員李澤昕三人首次見面的情景，「活動結束後，在地鐵站不同方向軌道的分岔口，三個人又聊了很久很久，捨不得離去；雖然那天沿著不同的軌道回家，但是從那以後，他們的心路卻在同一個方向越走越近…」

疫情期間，屬於非營利組織的梨園社不但捐款大為減少，也無法進行演出、排練等活動，但因堅持在線上辦活動，馬玢說也做出一些成績，例如辦直播講座以及開播客節目，算是「失之東隅收之桑榆」。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到自小熱愛京劇的馬玢，聊聊紐約梨園社這個他與同好的「心靈棲息地」，也談到京劇最吸引他的地方，馬玢深信京劇雖是小眾，但曾經也是大眾藝術的它，必定有些美的東西，即使經歷時代變遷，依然值得保存下來，值得現代人去欣賞。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

馬玢與妻子在後台準備登場。馬玢提供
馬玢與妻子在後台準備登場。馬玢提供

京劇 紐約 世界OnAir

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