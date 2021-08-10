我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／梅西抵法國亮相會球迷 已穿上「巴黎」T恤

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

記者顏伶如／綜合報導
圖為前總統川普2020年10月10日在白宮二樓藍廳外陽台，舉行競選造勢活動，他摘下口罩，向白宮草坪上數百支持者致意。(美聯社)
圖為前總統川普2020年10月10日在白宮二樓藍廳外陽台，舉行競選造勢活動，他摘下口罩，向白宮草坪上數百支持者致意。(美聯社)

前總統川普的姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)在即將出版的爆料新書「清算」(The Reckoning)中寫道，川普去年10月感染新冠病毒住院，回到白宮後在陽台拿下口罩接受媒體拍照時，其實內心充滿恐懼，為了掩飾害怕而努力模仿義大利獨裁統治者墨索里尼(Benito Mussolini)，企圖展現無堅不摧的強者形象。

根據英國衛報(The Guardian)取得新書截錄，職業為臨床心理學家的瑪麗‧川普在書中寫道，川普出院後在白宮陽台亮相的那一刻，其實內心非常害怕。她寫道，川普臉上出現的痛苦表情，跟她印象中祖母曾經有過的神情，一模一樣。

書中寫道：「他努力模仿墨索里尼，把口罩拿下，想要展現無堅不摧的男子氣概。」

瑪麗‧川普形容，當時川普緊咬著牙齒，下顎突出，「就像我祖母每次忍著一肚子氣的表情一樣，或者當她刻意壓抑痛苦的時候」。她寫道，從川普當時的面部表情，就看到了祖母忍受痛苦時的模樣。

川普去年接受Axios新聞網站專訪，被問到每天都有破千人感染新冠病毒死亡做何感想，川普回答：「就是這樣，不然要怎樣？」(it is what it is)

商業內幕(Business Insider)網站報導，根據瑪麗‧川普新書截錄，「就是這樣，不然要怎樣」這句話在川普家族之間頗為常見，「每當我的祖父、姑姑或叔叔講到這句話時，都是以一種殘酷冷漠的態度，回應別人處於水深火熱的痛苦處境」。

她寫到，父親過世之後，她認為家人並未根據父親遺願料理後事，忍不住開口詢問，當時川普就曾說出這句話。

瑪麗‧川普是川普已故哥哥小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)的女兒。小佛瑞德‧川普於1981年過世時，當時瑪麗‧川普年僅16歲。

瑪麗‧川普書中寫道，當年在祖父母位於紐約皇后區(Queens)的老家，當面詢問叔叔川普為何祖父堅持把父親骨灰埋在家族墓園，而未根據父親意思灑在紐約蒙淘克(Montauk)海岸，川普回答：「就是這樣，不然要怎樣？親愛的。」(It is what it is, honeybunch)

2020年，瑪麗‧川普回憶錄「坐擁一切卻永不滿足：我的家庭如何造就全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)即將出版之前，川普曾透過律師向法院申請禁止令，指稱瑪麗‧川普違反家族成員保密協議。

瑪麗‧川普的回憶錄後來一發行就引起熱賣。出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)表示，瑪麗‧川普新書上市第一天就在美國狂賣95萬本，榮登亞馬遜(Amazon)百大暢銷書排行榜榜首。她在書中披露川普高中時期花錢聘請槍手冒名代考SAT等。

川普 紐約 白宮

上一則

外籍人士申請綠卡 可同時申請社安號

下一則

紐時：無證移民不是疫情失控主因

延伸閱讀

拜登政府 邊境管控政策轉趨強硬 加強遞解及起訴

拜登政府 邊境管控政策轉趨強硬 加強遞解及起訴
為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

參院通宵審議基建案 預估20名共和黨議員倒戈

參院通宵審議基建案 預估20名共和黨議員倒戈
副手暗助推翻大選結果 川普時期前代理司法部長認了

副手暗助推翻大選結果 川普時期前代理司法部長認了

熱門新聞

比爾蓋茲和梅琳達蓋茲2日經法官批准後「正式離婚」，為兩人多年婚姻畫上句號。(美聯社)

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

2021-08-03 00:15
紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44
朱惠英(右五)結束威斯康辛州立監獄實習，與同期實習生及總督導一起合照。朱惠英提供

世界OnAir／台灣女博士生威州監獄實習 與囚犯鬥智鬥勇

2021-08-03 17:29
男乘客在邊疆航空班機上遭膠帶綑綁在座位。（路透）

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

2021-08-04 12:27
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

秘魯Lambda變種 美已破千例 「傳染力更高」WHO關切

2021-08-07 22:10

超人氣

更多 >
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照
新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘

新郎前女友鬧場「願付嫁妝」結局竟變2個新娘
中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實

中國女星「內蒙古撞駱駝」車禍身亡 親弟悲痛證實
淫魔艾普斯坦受害人：17歲時遭英安德魯王子性侵

淫魔艾普斯坦受害人：17歲時遭英安德魯王子性侵