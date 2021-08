姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

圖為前總統川普2020年10月10日在白宮二樓藍廳外陽台,舉行競選造勢活動,他摘下口罩,向白宮草坪上數百支持者致意。(美聯社)

前總統川普 的姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)在即將出版的爆料新書「清算」(The Reckoning)中寫道,川普去年10月感染新冠病毒住院,回到白宮 後在陽台拿下口罩接受媒體拍照時,其實內心充滿恐懼,為了掩飾害怕而努力模仿義大利獨裁統治者墨索里尼(Benito Mussolini),企圖展現無堅不摧的強者形象。

根據英國衛報(The Guardian)取得新書截錄,職業為臨床心理學家的瑪麗‧川普在書中寫道,川普出院後在白宮陽台亮相的那一刻,其實內心非常害怕。她寫道,川普臉上出現的痛苦表情,跟她印象中祖母曾經有過的神情,一模一樣。

書中寫道:「他努力模仿墨索里尼,把口罩拿下,想要展現無堅不摧的男子氣概。」

瑪麗‧川普形容,當時川普緊咬著牙齒,下顎突出,「就像我祖母每次忍著一肚子氣的表情一樣,或者當她刻意壓抑痛苦的時候」。她寫道,從川普當時的面部表情,就看到了祖母忍受痛苦時的模樣。

川普去年接受Axios新聞網站專訪,被問到每天都有破千人感染新冠病毒死亡做何感想,川普回答:「就是這樣,不然要怎樣?」(it is what it is)

商業內幕(Business Insider)網站報導,根據瑪麗‧川普新書截錄,「就是這樣,不然要怎樣」這句話在川普家族之間頗為常見,「每當我的祖父、姑姑或叔叔講到這句話時,都是以一種殘酷冷漠的態度,回應別人處於水深火熱的痛苦處境」。

她寫到,父親過世之後,她認為家人並未根據父親遺願料理後事,忍不住開口詢問,當時川普就曾說出這句話。

瑪麗‧川普是川普已故哥哥小佛瑞德‧川普(Fred Trump Jr.)的女兒。小佛瑞德‧川普於1981年過世時,當時瑪麗‧川普年僅16歲。

瑪麗‧川普書中寫道,當年在祖父母位於紐約 皇后區(Queens)的老家,當面詢問叔叔川普為何祖父堅持把父親骨灰埋在家族墓園,而未根據父親意思灑在紐約蒙淘克(Montauk)海岸,川普回答:「就是這樣,不然要怎樣?親愛的。」(It is what it is, honeybunch)

2020年,瑪麗‧川普回憶錄「坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人」(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)即將出版之前,川普曾透過律師向法院申請禁止令,指稱瑪麗‧川普違反家族成員保密協議。

瑪麗‧川普的回憶錄後來一發行就引起熱賣。出版商賽門舒斯特公司(Simon & Schuster)表示,瑪麗‧川普新書上市第一天就在美國狂賣95萬本,榮登亞馬遜(Amazon)百大暢銷書排行榜榜首。她在書中披露川普高中時期花錢聘請槍手冒名代考SAT等。