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彭博：蘋果新iPhone將強打專業影像功能 盼推動換機潮

編譯林奕榮／綜合外電
消息人士透露，蘋果下一代iPhone將採用幾項相機和錄影新功能，盼藉此推動升級潮。 路透
消息人士透露，蘋果下一代iPhone將採用幾項相機和錄影新功能，盼藉此推動升級潮。 路透

消息人士透露，蘋果下一代iPhone將具備至少三項重要的相機和影像錄製功能，希望藉此誘使用戶把舊款iPhone升級。

彭博資訊報導，下一代iPhone的三大功能之一是把過去大受歡迎的「人像」模式技術用於攝影，蘋果內部把這項功能稱為「電影影像」（Cinematic Video）。第二項功能是能以「ProRes」高畫質格式錄影；第三項功能社類似濾鏡的新系統，能讓相片的表情和顏色更好看。彭博指出，相機新功能被視為下一代iPhone主要賣點之一。

除了強化相機功能，新iPhone在其他方面的升級程度相對不大；蘋果去年已大幅修改iPhone的設計，支援5G無線上網，也升級相機硬體；下一代iPhone的一般機型預期將採用和Phone 12相同的5.4吋與6.1吋螢幕尺寸，Pro機型的螢幕尺寸也將維持6.1吋和6.7吋兩種規格。

新一代iPhone將採用運算速度更快的A15晶片，「瀏海」也將更小，並將採用新的螢幕技術，提高螢幕更新率，讓滾動瀏覽更順暢。

蘋果常在9月發表新iPhone，今年由於蘋果已把員工重返辦公室的時間延後數周，新機發表會預料將在線上舉行。

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