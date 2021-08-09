我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大邊境開放 歡迎已打疫苗美遊客 記得先上網申請

拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了

海外代理孕母出生子女 可當「美國人」

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府擴大移民法有關「公民」的定義，指透過代理孕母等生育技術出生的子女，符合公民與永久居民的資格。(Getty Images)
拜登政府擴大移民法有關「公民」的定義，指透過代理孕母等生育技術出生的子女，符合公民與永久居民的資格。(Getty Images)

拜登政府已擴大移民法有關「公民」的定義，日前宣布在海外透過代理孕母等生育技術出生的子女，符合公民與永久居民的資格。

美國公民與移民服務局指出，海外出生，雙親之一是美國公民的小孩，不一定得是雙親「親生」，才能申請美國公民身分，以及以家庭為單位的移民福利。

根據該局最新的移民法規解釋，雙親中有一人是美國公民，其中一人和新生兒有血緣關係，或生下新生兒，這個新生兒就符合申請綠卡與公民的資格。雙親必須有婚姻關係，並為當地政府所認定的新生兒法定監護人。

這項改變，對海外同性戀配偶及利用代理孕母或試管嬰兒技術，生下新生代的家庭，是一大好消息。移民局說，擴大解釋的目的是「幫助現代家庭」。

剛上任不久的移民局長厄爾‧加多(Ur Jaddou)說，為了確保「所有家庭及其親屬」公平獲得政府的支持，移民局跨出了這關鍵性的一步，為所有想成為美國公民的人排除「不必要的障礙」。

負責發護照、簽證及提供領事服務的國務院5月已宣布類似的政策改變。

國務院指出，1952年頒布的移民法，還沒跟上時代與科技的進步，合法結婚的雙親中一人是美國公民，只要新生兒和雙親之一有血緣關係，或由其中一人所生，雙親就可把公民身分傳給下一代。

國務院說，它這項新政策可讓越來越多結婚的配偶，把美國公民權傳給海外出生的下一代。過去借腹生子或人工受孕試管培育出來的嬰兒，被當作「婚外」所生，不符合公民資格，也無法申請相關福利。

川普政府在聯邦法院替舊政策辯護，好幾對同性結婚的配偶不服，在法庭辯稱，他們的子女申請公民身分遭拒，這不公平。

拜登上任以來，移民局「裂解」川普時代的移民政策，不再盡力阻撓申請難民、工作證、綠卡與歸化入籍的人。

美國公民 移民局 國務院

上一則

沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員

延伸閱讀

繼續實現拜登施政願景 美議員提10年預算架構

繼續實現拜登施政願景 美議員提10年預算架構
為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

神學士連下3城 美國縮手讓阿富汗靠自己

神學士連下3城 美國縮手讓阿富汗靠自己
拜登猛推電動車 消費者恐怕不買單

拜登猛推電動車 消費者恐怕不買單

熱門新聞

比爾蓋茲和梅琳達蓋茲2日經法官批准後「正式離婚」，為兩人多年婚姻畫上句號。(美聯社)

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

2021-08-03 00:15
紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
朱惠英(右五)結束威斯康辛州立監獄實習，與同期實習生及總督導一起合照。朱惠英提供

世界OnAir／台灣女博士生威州監獄實習 與囚犯鬥智鬥勇

2021-08-03 17:29
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44
男乘客在邊疆航空班機上遭膠帶綑綁在座位。（路透）

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

2021-08-04 12:27
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

秘魯Lambda變種 美已破千例 「傳染力更高」WHO關切

2021-08-07 22:10

超人氣

更多 >
馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣

馬斯克住的5萬元預鑄屋 等候名單超長 瞧瞧長什麼樣
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產

劇組求償7760萬 吳亦凡被關9天疑祕密脫產
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽