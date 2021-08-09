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淫魔艾普斯坦受害人：17歲時遭英安德魯王子性侵

淫魔艾普斯坦受害人：17歲時遭英安德魯王子性侵

記者張聲肇／綜合報導
淫魔艾普斯坦受害人維吉尼亞‧吉佛瑞9日向法院提告，說她17歲時不只一次遭英國安德魯王子(下)性侵。(美聯社)
淫魔艾普斯坦受害人維吉尼亞‧吉佛瑞9日向法院提告，說她17歲時不只一次遭英國安德魯王子(下)性侵。(美聯社)

已故淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)受害人維吉尼亞‧吉佛瑞(Virginia Giuffre)9日向紐約曼哈頓聯邦法院提告，說她17歲時不只一次遭英國女王次子、約克公爵安德魯王子(Prince Andrew)性侵。

吉佛瑞根據「兒童受害人法」向法院指控，艾普斯坦將她送到不同地方，讓安德魯王子強迫她性交，當時她還不滿18歲。

其中一次在倫敦艾普斯坦女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)家，被強迫與安德魯王子上床；另一次在艾普斯坦的紐約豪宅，被安德魯王子性虐。

已故淫魔艾普斯坦。(美聯社)
已故淫魔艾普斯坦。(美聯社)

現年59歲的麥斯威爾遭組織賣淫罪起訴，並已認罪，11月將受審。艾普斯坦也因同樣罪名遭拘捕，但在2019年8月於獄中自殺身亡，時年66歲。

吉佛瑞說，她身為人妻人母，不是輕易就決定控告安德魯王子，而是要大家知道，「有錢有勢者，不能免除為自己行為受法律追究的責任。希望其他受害人明白，她們可以不必沉默、害怕地活著，大可講出來、尋求正義，把自己的人生討回來。」

她說，公開這段悲慘經驗，自己會遭到安德魯王子及其黨羽攻擊，「可是我也知道，不採取法律行動，這些加害者和所有受害人都會很失望」。

安德魯王子。(美聯社)
安德魯王子。(美聯社)

另外，艾普斯坦淫魔案賠償基金主管費爾德曼(Jordana Feldman)9日宣布，在賠付1億2100萬元給150位受害者後，相關事宜大致完成，即日起基金關閉。

基金的經費主要來自艾普斯坦的遺產；費爾德曼說，基金總共接受225項索賠，150名要求賠償的受害人中，92%接受她提出的金額。實際控告艾普斯坦的人數約100人。

艾普斯坦 英國女王 紐約

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