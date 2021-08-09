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猶他州新娘喜宴結束返家路上 遭逆向駕駛撞死

記者顏伶如／綜合報導

26歲猶他州女子安吉莉卡‧鄧普(Angelica Gabrielle Dhondup)6日結婚當天，晚間喜宴結束返家路上，在高速公路上被逆向駕駛撞死。警方7日上午逮捕肇事者，以汽車殺人罪(Automobile homicide)、酒後駕駛二級重罪、意外致死肇事逃逸三級重罪、二級竊盜重罪等罪名起訴。

猶他州公路巡警(Utah Highway Patrol)證實，36歲肇事者岡薩雷茲-瑞亞(Manaure Gonzalez-Rea)6日開著豐田(Toyota)塔科馬(Tacoma)卡車，在15號州際公路(I-15)北上車道逆向駕駛，迎頭撞上一輛豐田卡羅拉(Corolla)轎車。

警方指出，卡車因為撞車力道而翻覆，一名目擊民眾停車，上前協助岡薩雷茲-瑞亞與車內另一名乘客拖困，但岡薩雷茲-瑞亞卻把目擊者的車子開走，逃離現場。岡薩雷茲-瑞亞逃逸僅數哩，便遭公路巡警攔截，當場逮捕。

根據法院紀錄，酒測結果顯示岡薩雷茲-瑞亞酒後開車。車禍現場照片則顯示，數十個啤酒罐、多個啤酒包裝紙箱散落在路面。岡薩雷茲-瑞亞被押入鹽湖城郡立監獄(Salt Lake County Jail)，法官裁定不得交保。

警方指出，卡羅拉轎車駕駛為當天稍早才剛與高中男友結婚的鄧普，另一名20歲女性乘客也在車禍中受傷而被送醫，所幸沒有生命危險。

家屬在GoFundMe網站為鄧普發動募款，活動聲明中寫道，鄧普身後留下兩子，以及原訂再過幾周即將領養的一名女兒。

車禍 豐田 猶他州

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