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美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

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美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

中央社紐約9日綜合外電報導
美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株肆虐，病例急速攀升，與此同時，境內也出現逾千例最早在秘魯出現的Lambda變異株病例，傳染病專家提醒必須留意。圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)
美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株肆虐，病例急速攀升，與此同時，境內也出現逾千例最早在秘魯出現的Lambda變異株病例，傳染病專家提醒必須留意。圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株肆虐，病例急速攀升，與此同時，境內也出現逾千例最早在秘魯出現的Lambda變異株病例，傳染病專家提醒必須留意。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，德州休士頓美以美醫院（Houston Methodist Hospital）上月通報該院首例Lambda變異株病例。根據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID），病毒基因定序結果顯示，美國目前有1060起Lambda變異株病例。

這個數字雖遠低於感染Delta變異株的病例，Delta 疫情占美國新增病例約83%，不過，傳染病專家表示，他們目前密切關注Lambda變異株的情況。

Lambda變異株去年8月首度在南美國家秘魯發現。世界衛生組織（WHO）6月表示，Lambda變異株已在多達29個國家流行，尤其是在南美洲。世衛已將其列為全球「須留意變異株」（variant of interest，VOI）。

世衛懷疑，Lambda變異株出現的變化，可能令病毒傳染力提高，且對抗體的抵抗力更強。

明尼蘇達州羅徹斯特梅約醫院（Mayo Clinic）疫苗研究小組主任波蘭（Gregory Poland）告訴CNN ：「我認為只要有變異株被發現，並且顯示能在人群中迅速傳播的時候，就必須要關注。」

波蘭醫師說： 「我們會繼續出現越來越多變異株，最終會有一個或更多的變異株學會如何躲過接種疫苗誘發的免疫力。」「如果真的變成這樣，我們得重新從頭再來一遍。」

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