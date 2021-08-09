最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

發燒、咳嗽及呼吸困難，是一般民眾熟知的新冠病毒感染症狀，但「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。

紐約時報 報導，86歲紐約婦人羅絲瑪麗‧比利(Rosemary Bily)2020年3月間變得嚴重疲憊，經常無法起床，還出現噁心想吐、腹瀉以及輕微咳嗽，自行服用市售止痛藥泰利諾(Tylenol)，並喝運動飲料開特力(Gatorade)以減輕不適。她的90歲丈夫比利(Eugene Bily)後來也開始咳嗽，變得虛弱無力，家人後來才聯想到可能是感染病毒。

諾斯韋爾范斯坦醫學研究所(Feinstein Institutes for Medical Research)社會及衛生心理學家艾莉森‧馬茲里安諾(Allison Marziliano)主持的研究調查發現，對於老年人染疫案例來說，感染新冠病毒後出現的狀況，可能與其他年齡層患者截然不同。

她說，一般民眾都預期感染病毒會出現發燒、咳嗽、呼吸困難等，但研究人員針對5000多名2020年3月至4月間在紐約州 諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)住院的染疫患者電子病歷進行分析後發現，其中三分之一患者並不是因為常見的染疫症況而前往醫院就醫。

研究人員統計發現，四分之一患者是因為身體機能變差而就醫。

馬茲里安諾接受紐約時報訪問指出，包括跌倒、疲憊、虛弱無力、走路困難或無法起床等。她說，11%患者出現心智狀況變化，包括變得糊塗、易怒、健忘以及無精打采等。

統計顯示，出現非典型染疫症況的患者當中，約半數同時出現至少一種常見的新冠病毒感染症狀，例如發燒、呼吸困難、咳嗽。

馬茲里安諾指出：「臨床醫護人員應該知道這點，老年人應該知道這點，照顧老年人的民眾也應該了解這點，如果看到某些非典型症狀，很可能是新冠病毒作祟。」