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狂風冰雹暴雨… 內州奧馬哈水淹全城

編譯柯立偉／綜合8日電
內布拉斯加州奧馬哈7日晚間遭逢劇烈天氣變化，豪雨成災，陸續傳出人員受困的消息。圖為一位受困女子致電求救。(截圖自ketv.com電視畫面)
內布拉斯加州奧馬哈7日晚間遭逢劇烈天氣變化，豪雨成災，陸續傳出人員受困的消息。圖為一位受困女子致電求救。(截圖自ketv.com電視畫面)

美西地區目前祝融肆虐，中部地區則豪雨成災。內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)7日晚間遭逢劇烈天氣變化，暴雨、狂風與冰雹接踵而至，氣象單位針對奧馬哈市中心地區發出山洪示警，不只市中心多處積水，還陸續傳出人員受困的消息。

根據國家氣象局的紀錄，奧馬哈7日晚間9時17分開始降雨，只花約15分鐘就在米拉德(Millard)地區累積超過5吋的降雨量，而旁邊愛阿華州的康瑟爾崖(Council Bluffs)道路積水也深達4呎。同時奧馬哈南部的奧夫特空軍基地(Offutt Air Force Base)也因豪雨嚴重積水而封閉道路。

同樣受到豪雨而積水的地區，包含克雷頓大學(Creighton University)附近的州際480號公路，及舊市場(Old Market)的街道。執法部門在市區主要道路開始積水時，就預先關閉州際480號公路避免人車進入發生意外，因此高速公路上沒有傳出傷亡報告。

此外，7日晚間10時左右，受豪雨影響多處電力中斷。道格拉斯郡(Douglas)、薩皮郡(Sarpy)、桑德斯郡(Saunders)等地共有1萬5000戶電力供應受影響，波塔瓦塔米郡(Pottawattamie)及米爾斯郡(Mills)則有1400戶停電。不過在中部能源公司緊急搶修下，8日上午絕大多數地區已恢復供電，仍受影響的用戶只有約2000戶。

由於豪雨又急又猛，路上行駛汽車的能見度幾乎為零，再加上大量降雨宣洩不及，使市中心的每條主要幹道都成為河流。根據當地救援紀錄，7日晚間10時左右在11街共進行了至少六次救援任務，都是駕駛駛入積水路段致車輛滅頂，救難人員必須乘座汽艇才能挺進事發現場。

7日晚間11時過後，風暴逐漸趨緩，奧馬哈的積水也迅速退去。氣象局表示，這波風暴會繼續向東南方前進，威脅到愛阿華州。

愛阿華州 風暴 內布拉斯加州

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