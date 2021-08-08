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歐巴馬60歲派對畫面流出 沒戴口罩跳舞挨批

編譯林梅婕／綜合8日電
前總統歐巴馬。(美聯社)
前總統歐巴馬。(美聯社)

前總統歐巴馬上周末在麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)舉辦60歲大壽派對，社群媒體上也陸續傳出當天參加派對的人所拍攝的畫面；不過其中一些照片歐巴馬在不僅未戴口罩，還與現場賓客載歌載舞，再度被外界批評疏於防疫。

歌手兼詞曲創作家艾莉卡·巴杜(Erykah Badu)是當天參加派對的來賓之一，她在個人社群媒體上傳一段影片顯示，歐巴馬未戴口罩擁抱一名女性賓客，周圍其他人也未戴口罩；目前巴杜已將影片移除。

根據紐約郵報(NYP)報導，饒舌歌手塔普·貝克漢姆(Trap Beckham)也是座上嘉賓，他拍攝的畫面中也凸顯當天現場美酒佳餚陳列，還有許多高級酒和雪茄；現場發送印有「44X60」的通行證、口罩和紙巾，代表「第44任總統的60歲生日」，不過這些畫面後來也都被移除。

貝克漢姆與經紀人查普曼(TJ Chapman)當天還一起吸食大麻，照片同樣被查普曼上傳至社群網站，雖然吸大麻在麻州合法，但照片也都已移除；目前也不清楚貝克漢姆及查普曼是否在歐巴馬家中就開始吸食大麻。

貝克漢姆事後向紐郵表示：「根據派對的規定我們必須刪除照片，但那些畫面真的太經典了，他整晚都在跳舞，沒人見過這樣的歐巴馬。」

由於新冠Delta變種病毒疫情擴散，聯邦疾病防治中心(CDC)日前為此更新防疫規定，歐巴馬更不斷呼籲民眾應遵從CDC指示，同時鼓勵接種疫苗，但自從舉辦生日派對的消息傳出後，他就一直遭受輿論批評；當天還有許多A咖明星如約翰傳奇(John Legend)與名模妻子克莉絲丁·泰根(Chrissy Teigen)、非裔女演員蓋柏莉·尤恩(Gabrielle Union)和退役熱火球星韋德(Dwyane Wade)都出席。

歐巴馬 社群媒體 口罩

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