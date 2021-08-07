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秘魯Lambda變種 美已破千例 「傳染力更高」WHO關切

編譯潘勛／綜合7日電
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

新冠疫情持續蔓延，除占大宗的Delta病毒株以外，去年12月最早在秘魯發現的Lambda病毒株經基因排序證實也已在美國導致1060例確診；目前世界衛生組織把Delta病毒株列為「憂心變種」(variant of concern)，而Lambda變種則為「關切變種」(variant of interest)，後者的傳染力、毒性猶待科學界深入研究。

有線電視新聞網(CNN)7日報導，休士頓衛理宗醫院(Houston Methodist Hospital)7月首傳Lambda病毒株確診病例，目前導致1060人病例，比起占全國新增病例83%的Delta病毒株雖算小巫見大巫，但傳染病學家表示，正密切關注Lambda病毒株。

明尼蘇達州馬友診所醫學教授波蘭德(Gregory Poland)指出，無論何時，凡確認病毒新變種出現，有能力感染人群，醫學界就得正視；他也表示，每天都有變種毒株出現，若是有一變種確定為發生新突變，那麼問題就告浮現：突變是否容病毒取得某些優勢，讓人類更處於下風，就Lambda病毒株來看，答案確實如此。

目前對Lambda病毒株所知無幾，但初步研究指出，這種病毒株的突變，讓它比起新冠原始病毒株傳染力更強。

密西根大學傳染病學部主任普莉蒂‧馬蘭尼(Preeti Malani)指出，雖說Lambda病毒株在美已出現幾個月，但相對罕見，所以很難確知它的傳染力多強、當前疫苗對付它的成效有多好；截至目前僅知Lambda病毒株的傳染力比原始的SARS-CoV-2病毒來得強，與Delta等其他變種病毒株類似。

馬蘭尼指出，目前研究指出，現有的疫苗保護力依然很強；科學界由疫情期間已知事態演變可以很快，所以當前對疫情的整體管控行為，仍有助於遏止Lambda病毒株的散播。

迄今為止，疫苗對抗Lambda病毒株能做到多好，數據依然分歧；7月有一份在實驗室完成的研究指出，接種單劑式嬌生疫苗的人，再施打補強針，就對抗包括Lambda等病毒變種，效果更好。

紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)團隊完成的研究則指出，檢驗由疫苗接種完成的志願者採取血液樣本，發現至少某些新變種能穿透嬌生疫苗產生的保護力；接種第二劑嬌生乃至莫德納或輝瑞疫苗，應該很管用。

波蘭德指責容許病毒無節制散播，比如不戴口罩或不接種疫苗，等於拿性命在賭「俄羅斯輪盤」(Russian roulette)，非常危險又不負責任。

疫苗 疫情 嬌生

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