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911恐攻罹難者家屬發聲明 呼籲拜登勿參加紀念儀式

記者顏伶如／綜合報導
911恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登總統不要參加任何有關911事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。美聯社
911恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登總統不要參加任何有關911事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。美聯社

911恐怖攻擊事件罹難者家屬6日發表聯合聲明，呼籲拜登總統不要參加任何有關911事件的20周年紀念儀式或追悼活動，除非拜登履行讓政府資料解密的選舉承諾。競選期間，拜登曾經承諾，如果當選總統將讓政府機關保存的證據資料解密。911受難家屬認為，透過政府檔案解密，將可證明沙烏地阿拉伯政府高層與2001年9月11日的恐怖攻擊有直接關聯。

聯合聲明中寫道，拜登應該避免參加將於紐約、賓州尚克斯維爾(Shanksville)以及國防部五角大廈舉行的911恐攻事件20周年紀念儀式，除非拜登說到做到，公布沙烏地阿拉伯官員暗助911恐攻的機密檔案。

罹難者家屬在聲明中表示，拜登競選期間曾說，對於911恐攻檔案將開放更多透明化，盡可能公布資料，但自從拜登上台以來，拜登政府到目前為止對於家屬數度去函以及提出請求，完全充耳不聞。

根據國家廣播公司(NBC)取得的聲明稿，罹難者家屬指出：「基於對那些隕歿以及傷病民眾的尊重，我們無法憑著良心歡迎總統前來神聖的事發地點，除非他兌現諾言。」

聲明中指出，自從911恐攻事件委員會在2004年完成調查之後，更多證據陸續浮現，一再顯示沙烏地阿拉伯政府官員支持攻擊，「歷任政府、司法部及美國聯邦調查局(FBI)都窮盡一切手段，讓這些訊息得以保密，不讓美國民眾知道911恐怖攻擊的真相全貌」。

兒子在世界貿易中心(World Trade Center)遇難的家屬代表伊格森(Brett Eagleson)指出，對於政府毫無作為，罹難者家屬如今「再也不知道該怎麼辦」。

伊格森說：「我們備感挫折，疲憊不已，很難過美國政府竟然20年來選擇讓檔案封存保密，這些資料跟我們深愛家人的死亡有關。」包括伊格森在內的911事件受害者去年將沙烏地阿拉伯政府告上聯邦法院，指控沙國政府官員與911恐怖份子串通合謀。

拜登 沙烏地阿拉伯 美國

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