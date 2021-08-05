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余英時生活簡樸 對學生卻很慷慨

記者何定照、陳宛茜／台北報導
余英時曾給台灣建言，他認為民主化就應兼容並蓄，不能因過度台灣化而去中國。本報資料照片
余英時曾給台灣建言，他認為民主化就應兼容並蓄，不能因過度台灣化而去中國。本報資料照片

史學泰斗余英時門生眾多，他對學生因材施教，花很多心血栽培，成果遍布台灣、中國、香港，在台門徒包括中研院副院長黃進興、中研院院士王汎森、台大歷史系教授陳弱水、6月病逝的中研院史語所特聘研究員林富士等，師徒情誼深厚。

黃進興、王汎森都說，余英時自己生活過得很簡樸，對學生卻很慷慨，把學生照顧得無微不至。

黃進興說，余英時致力學術，物質要求非常低，對吃、穿都不以為意，常吃幾個水餃就混過1餐。但每有學生拜訪余英時，余英時就請太太陳淑平1天煮好幾頓招待，他在美時也常受惠。

王汎森也說，余英時自奉非常簡樸，對生活不講究，但會注意到學生需求。他在美求學時，很懷念台灣的燒餅油條和牛肉麵，余英時記在心裡，一回赴紐約參加討論會，回程特別帶燒餅油條給他。

「我每次碰到什麼困難的事，就問恩師。」王汎森說，2017年他參與台大校長選舉，也曾問余英時意見，余英時告訴他「我希望你不要當選，選上就是浪費時間。」對余英時來說，「做學問」是人生最重要的事，現在正是他「腦袋非常燙的時候」，不要把時間浪費在當校長。

林富士家屬表示，林富士今年在病榻時，余英時年事已高，還特地跨海來電關切，要林富士保重身體；林富士病逝後，余英時也隔海送弔唁花籃，讓他們都很感念。

余英時 台灣 紐約

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