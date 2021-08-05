河裡划獨木舟卻被飛機撞到 婦人重傷送醫

俄勒岡州婦人划的獨木舟，被一架從河間沙舟起飛的小型飛機撞上。(圖／亞姆希爾郡警長辦公室臉書)

俄勒岡州 亞姆希爾郡(Yamhill County)警長辦公室指出，一名婦人4日下午在維拉麥特河(Willamette River)划獨木舟時，被一架從河間沙舟起飛的小型飛機撞上，飛機駕駛正在接受水上巡警調查，婦人頭部、腿部傷勢嚴重，送醫急救後並無生命危險。亞姆希爾郡警長辦公室在推特 公布事發現場照片顯示，綠色獨木舟(kayak)上有斑斑刮痕。

警方指出，一名42歲婦人帶著母親到維拉麥特河遊玩，事發當時獨自在河裡划獨木舟。單螺旋槳飛機「派珀超級小熊」(Piper Super Cub)的69歲駕駛先前把飛機停在河間沙舟，起飛時撞上正在划船的婦人。

俄勒岡州亞姆希爾郡一架從河間沙舟起飛的小型飛機，撞上一位正在划獨木舟的婦人。飛機駕駛正在接受水上巡警調查。(圖／亞姆希爾郡警長辦公室臉書)

亞姆希爾郡警長辦公室發言人說，根據調查，飛機駕駛對於從河間沙舟起飛擁有豐富經驗，在相同沙舟起降超過50次，累計飛行時數則超過6500小時。警方以「意外事件」調查此案。

俄勒岡州新聞紀事報(News-Register)報導，警官艾略特(Sam Elliott)5日證實，傷患為來自麥克明維爾(McMinnville)的42歲婦人泰拉‧葛瑞姆斯(Terra Grimes)。

葛瑞姆斯被緊急送往賽勒姆醫院(Salem Hospital)急救，傷勢包括頭部裂傷、右腿複雜性骨折(compound fracture)以及頸部、肩部受傷，4日晚間已經開刀。

報導指出，飛機駕駛為來自希爾斯布洛(Hillsboro)的史塔克(Robert Stark)。小飛機撞上獨木舟後，史塔克折返現場，接受警方調查。

葛瑞姆斯的兒子狄凡‧葛瑞姆斯(Devan Grimes)在臉書 發表聲明感謝所有民眾關心。他表示，母親剛動完頸部手術，但傷勢最嚴重的部分為腿部骨折。