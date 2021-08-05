聯邦法官限拜登政府周五前回覆延長禁止逼遷令理由

來自阿拉巴馬州、喬治亞州房東組織4日晚間遞交給聯邦法院的緊急陳情書中寫道，疾管中心頒布最新一輪禁止逼遷令，顯然違法(unlawful)。美聯社

美國疾病管制暨預防中心(CDC)去年因疫情 爆發而頒布的禁止逼遷令已於7月31日屆滿失效，但拜登政府3日允許展延至10月3日。「阿拉巴馬州 房仲協會」( Alabama Association of Realtors)等房東 組織，4日晚間向華盛頓特區聯邦地區法院提出緊急陳情，法官達布妮‧費德瑞契(Dabney Friedrich)5日上午裁定，司法部必須於美東時間6日上午9時之前，針對禁止逼遷令引發法律疑慮做出回覆。

國家廣播公司(NBC)報導分析，對於房東組織的緊急陳情，費德瑞契很快做出回應，展現希望速戰速決的立場，如此發展意味著聯邦政府才剛宣布的禁止逼遷令延長，存在時間恐怕頗為「短命」。

來自阿拉巴馬州、喬治亞州房東組織4日晚間遞交給聯邦法院的緊急陳情書中寫道，疾管中心頒布最新一輪禁止逼遷令，顯然違法(unlawful)。

陳情書中寫道，最新一輪禁止逼遷令的發布純粹基於政治理由，用意在於化解政治壓力，將禁止逼遷令結束怪罪給法院以轉移焦點，並且利用官司訴訟的拖延戰術，達成政策目的。

今年5月5日，費德瑞契裁定，疾管中心2020年9月宣布的禁止逼遷令逾越權限。司法部當天稍晚立即緊急上訴，費德瑞契5日晚間態度軟化，同意暫緩廢除禁止逼遷令。最高法院今年6月底以5票對4票表決，駁回房東組織要求撤銷禁止逼遷令的緊急陳情。

智庫機構「阿斯本研究所」(Aspen Institute)及「疫情迫遷保護計畫」(COVID-19 Eviction Defense Project)聯合研究發現，全美大約有650萬戶家庭目前欠繳房租，積欠房租總金額大約200億元。