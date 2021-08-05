消防隊員聲稱染疫卻跑去度假村 遭檢方起訴竊盜重罪

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從今年3月開始，達拉斯消防隊員卡特(William Jordan Carter)多次請假，理由包括妻子感染新冠病毒，後來則稱女兒跟自己也都染疫，消防主管同意卡特帶薪休假養病，事實上卡特卻跑去度假村。沒上班的請假期間，卡特領取市府薪水共計1萬2600元。如今檢察官以竊盜重罪起訴卡特。

根據法院紀錄，檢方調查報告指出，卡特今年3月底打電話到達拉斯消防及救援局(Dallas Fire-Rescue Department)要求請假，理由是妻子病毒檢測 呈現陽性，消防主管同意卡特帶薪休假。

相隔一周之後，卡特打電話給消防隊副隊長，要求請假時間延長，因為女兒也感染了新冠病毒。卡特因此獲准帶薪休假延長一周。

檢方調查發現，就在卡特應該回到工作崗位的兩天之前，他又第三度打電話給上級，聲稱自己病毒檢測陽性，因此獲准更多帶薪休假時間。

檢方指出，卡特沒上班的請假期間，總共領取達拉斯市政府支付1萬2600元薪水。

法院紀錄顯示，直到後來消防隊副隊長要求卡特提供病毒檢測陽性報告影本，卡特終於坦承說謊，其實根本沒生病。

消防主管以為卡特與家人一直待在羅列特(Rowlett)家中休養，但根據檢方調查人員取得銀行交易紀錄，卡特聲稱感染新冠病毒期間，其實在德州 圓石市(Round Rock)卡拉哈瑞水上樂園 度假村(Kalahari Water Park Resort)度假，4月15日至18日期間的住宿、餐費及其他娛樂花費，累計消費總金額將近1500元。

卡特上周五遭到逮捕，並被檢方以竊盜重罪起訴。卡特目前遭到停職處分，消防隊已展開內部調查。

法院紀錄顯示，卡特坦承說謊之後，主管詢問為何這麼做，他則回答：「我想是因為貪婪。」