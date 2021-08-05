我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨前部屬位居電視台高官 CNN面臨新聞道德質疑

東奧／中國桌球女團迎戰日本 拿下四連冠

消防隊員聲稱染疫卻跑去度假村 遭檢方起訴竊盜重罪

記者顏伶如／綜合報導
圖：pixabay
圖：pixabay

從今年3月開始，達拉斯消防隊員卡特(William Jordan Carter)多次請假，理由包括妻子感染新冠病毒，後來則稱女兒跟自己也都染疫，消防主管同意卡特帶薪休假養病，事實上卡特卻跑去度假村。沒上班的請假期間，卡特領取市府薪水共計1萬2600元。如今檢察官以竊盜重罪起訴卡特。

根據法院紀錄，檢方調查報告指出，卡特今年3月底打電話到達拉斯消防及救援局(Dallas Fire-Rescue Department)要求請假，理由是妻子病毒檢測呈現陽性，消防主管同意卡特帶薪休假。

相隔一周之後，卡特打電話給消防隊副隊長，要求請假時間延長，因為女兒也感染了新冠病毒。卡特因此獲准帶薪休假延長一周。

檢方調查發現，就在卡特應該回到工作崗位的兩天之前，他又第三度打電話給上級，聲稱自己病毒檢測陽性，因此獲准更多帶薪休假時間。

檢方指出，卡特沒上班的請假期間，總共領取達拉斯市政府支付1萬2600元薪水。

法院紀錄顯示，直到後來消防隊副隊長要求卡特提供病毒檢測陽性報告影本，卡特終於坦承說謊，其實根本沒生病。

消防主管以為卡特與家人一直待在羅列特(Rowlett)家中休養，但根據檢方調查人員取得銀行交易紀錄，卡特聲稱感染新冠病毒期間，其實在德州圓石市(Round Rock)卡拉哈瑞水上樂園度假村(Kalahari Water Park Resort)度假，4月15日至18日期間的住宿、餐費及其他娛樂花費，累計消費總金額將近1500元。

卡特上周五遭到逮捕，並被檢方以竊盜重罪起訴。卡特目前遭到停職處分，消防隊已展開內部調查。

法院紀錄顯示，卡特坦承說謊之後，主管詢問為何這麼做，他則回答：「我想是因為貪婪。」

檢測 德州 樂園

上一則

華爾街日報：葛謨性騷事件 凸顯民主黨的轉變

延伸閱讀

遮掩部分車牌 新州禁警攔停

遮掩部分車牌 新州禁警攔停
雪梨20多歲男子染疫病故 澳最年輕死亡案例之一

雪梨20多歲男子染疫病故 澳最年輕死亡案例之一
全球新冠染疫數破2億大關 Delta病毒蔓延

全球新冠染疫數破2億大關 Delta病毒蔓延
影／機場過客突發奇想 無名鋼琴家喜獲1萬元小費

影／機場過客突發奇想 無名鋼琴家喜獲1萬元小費

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
比爾蓋茲和梅琳達蓋茲2日經法官批准後「正式離婚」，為兩人多年婚姻畫上句號。(美聯社)

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

2021-08-03 00:15
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50
國安局建議手機用戶最安全的防駭招式 : 每周至少關機一次。(美聯社)

手機防駭客入侵 國安局建議：每周關機1次

2021-07-29 14:44

超人氣

更多 >
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議

快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議
世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次