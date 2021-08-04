我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：全國單日確診 今秋恐飆破20萬例

「21世紀中國史學泰斗」余英時辭世 享耆壽91歲

貝佐斯的藍源 再批SpaceX星艦登月計畫「極具風險」

編譯洪啟原／綜合外電
貝佐斯（如圖）旗下藍源公司4日抨擊，SpaceX的登月計畫極為複雜和具有高風險。（美聯社）
貝佐斯（如圖）旗下藍源公司4日抨擊，SpaceX的登月計畫極為複雜和具有高風險。（美聯社）

億萬富豪貝佐斯旗下太空探索事業藍源（Blue Origin），持續炮轟馬斯克的太空事業SpaceX搶下美國太空總署（NASA）唯一的登月合約，內容是打造太空船載運太空人登月。美國政府上周駁回藍源提出的抗議。

藍源4日在官網張貼一張圖表，說明SpaceX將利用「星艦」（Starship）火箭把NASA的太空人載運至月球表面，但指出這是極為複雜和具有高風險的方式。藍源提到NASA官員提出的一項批評，就是評估星艦參與登月計畫時所提出的。藍源說：「星艦登月的技術、進展及操作上都是前所未見的。」

美國政府問責署30日駁回藍源提出的抗議，就是抗議NASA依據「人類登錄系統計畫」與SpaceX簽下規模29億美元的登月合約。

根據藍源提交的文件，藍源痛批，NASA這項決定「對美國的太空領導地位是一大錯誤」，重申NASA「正進行既不一致也不公平的競爭」，即使國會監管機構裁定NASA查無類似的情事。

藍源也說，「NASA進行一樁有瑕疵的交易案，且忽視單一供應商模式帶來的重大風險」。

除了抨擊「星艦」的複雜程度，藍源強調，SpaceX位於德州的太空設施從未進行過軌道發射。不過，SpaceX其實已成功發射100多次「獵鷹九號」火箭進入軌道，但貝佐斯的藍源公司至今尚未進入發射火箭進入軌道。

太空人 NASA SpaceX

上一則

佛奇：全國單日確診 今秋恐飆破20萬例

延伸閱讀

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰
貝佐斯減價20億 搶NASA登月案

貝佐斯減價20億 搶NASA登月案
跟馬斯克搶NASA合約 貝佐斯降價20億元 助太空人登月球

跟馬斯克搶NASA合約 貝佐斯降價20億元 助太空人登月球
FAA改規章 貝佐斯、布蘭森「不算太空人」

FAA改規章 貝佐斯、布蘭森「不算太空人」

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
比爾蓋茲和梅琳達蓋茲2日經法官批准後「正式離婚」，為兩人多年婚姻畫上句號。(美聯社)

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

2021-08-03 00:15
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50
國安局建議手機用戶最安全的防駭招式 : 每周至少關機一次。(美聯社)

手機防駭客入侵 國安局建議：每周關機1次

2021-07-29 14:44

超人氣

更多 >
大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美25金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美25金居次 台維持2金
加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁