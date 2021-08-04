貝佐斯的藍源 再批SpaceX星艦登月計畫「極具風險」

貝佐斯（如圖）旗下藍源公司4日抨擊，SpaceX的登月計畫極為複雜和具有高風險。（美聯社）

億萬富豪貝佐斯旗下太空探索事業藍源（Blue Origin），持續炮轟馬斯克的太空事業SpaceX 搶下美國太空總署（NASA ）唯一的登月合約，內容是打造太空船載運太空人 登月。美國政府上周駁回藍源提出的抗議。

藍源4日在官網張貼一張圖表，說明SpaceX將利用「星艦」（Starship）火箭把NASA的太空人載運至月球表面，但指出這是極為複雜和具有高風險的方式。藍源提到NASA官員提出的一項批評，就是評估星艦參與登月計畫時所提出的。藍源說：「星艦登月的技術、進展及操作上都是前所未見的。」

美國政府問責署30日駁回藍源提出的抗議，就是抗議NASA依據「人類登錄系統計畫」與SpaceX簽下規模29億美元的登月合約。

根據藍源提交的文件，藍源痛批，NASA這項決定「對美國的太空領導地位是一大錯誤」，重申NASA「正進行既不一致也不公平的競爭」，即使國會監管機構裁定NASA查無類似的情事。

藍源也說，「NASA進行一樁有瑕疵的交易案，且忽視單一供應商模式帶來的重大風險」。

除了抨擊「星艦」的複雜程度，藍源強調，SpaceX位於德州的太空設施從未進行過軌道發射。不過，SpaceX其實已成功發射100多次「獵鷹九號」火箭進入軌道，但貝佐斯的藍源公司至今尚未進入發射火箭進入軌道。