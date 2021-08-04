拜登政府首對台軍售 M109A6自走砲系統7.5億美元

美國國防安全合作局4日表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲，金額約7.5億美元。這是拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。（取自維基）

拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。美國 國防安全合作局（DSCA）4日表示，國務院 批准售台40門M109A6自走砲（新型155公厘火砲及精準彈藥），金額約7.5億美元，行政部門已通知國會。

美國政軍局在推特轉發這則新聞稿；新聞稿表示，這項擬議的軍售將使台灣 軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

這是美國首度售台M109A6自走砲，新聞稿指出，這次軍售將有助台灣現代化其自走砲系統，強化台灣因應當前與未來區域威脅能力。台灣能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中；且這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

美台商會發布新聞稿表示歡迎，並指台灣現有的是舊款的Ｍ109A2和A5，A6將可提高裝甲軍力，減少設置和開火所需的時間。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，這是拜登政府首次對台軍售，在中國經常侵入台灣防空識別區的當下，及時強調雙邊密切的國安夥伴關係；「我們期待美國對台軍售能常態化、及時化且正常化，也希望拜登政府協助台灣增加新能力，以拓展現有軍事部署，並持續增進台灣多層次的自我防衛能力。」

拜登政府上台後半年，才首度宣布對台軍售，據了解，和拜登政府檢討軍售政策有關，必須和國會取得共識才能順利進行。

路透報導，拜登政府正全面調整軍售政策，加強對人權的重視；這與前總統川普以經濟為優先的做法背道而馳。

路透報導，國務院官員本周將對國會人士簡報軍售政策草案，最早會在九月公布；在此之前，拜登政府已經對部分國會助理概述，國務院人權局將在軍售審查中扮演更強力角色。

知情人士指出，在軍售政策加入人權因素後，可能影響對菲律賓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國的軍售，這些國家的人權紀錄都不好。

此外，路透報導，這次的政策轉向也將影響小型武器銷售，包括讓警方或準軍事部隊可用來對付國內示威民眾的步槍與監視系統。