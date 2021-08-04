積欠房租將被逼遷 單親媽媽上網募款兩千卻獲二十萬

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住在拉斯維加斯的單親媽媽黛夏‧凱利(Dasha Kelly)由於積欠房租，收到公寓管理公司發布最後通牒告知，若不繳清積欠房租1974元，即將遭到驅逐。凱利2日晚間上網募款，希望籌得2000元繳房租，隔天募款金額已爆增至17萬，4日上午募款金額更突破20萬。

凱利在Go Fund Me募款網站聲明中寫道，帶著三個女兒住在內華達州，疫情 之前生活都過得去，如今雖然有電子福利 轉帳計畫(Electronic Benefits Transfer，EBT)的糧食補助，也申請了社區住房福利計畫(Community Home Advantage Program，CHAP)，卻因為援助未能即時取得，生活在痛苦折磨中。

聲明中指出，積欠1900多元房租還不包括水電費，水電費的部分「我會透過典當某些物品來處理」。

凱利寫道：「大家都知道，現在若要流落街頭，天氣還太熱了。女兒年齡分別才為5歲、6歲及8歲。請盡可能提供協助。」

凱利上網募款的消息2日在媒體報導曝光，網友熱烈迴響之下，以2000元為目標的募款，到了3日已募得17萬元，捐款人數超過2700人。聯邦政府疫情期間頒布的禁止房東逼遷房客命令，已於7月31日屆滿失效。

在拉斯維加斯公寓裡，凱利帶著孩子坐在沙發上接受美國 有線電視新聞網(CNN)連線訪問，得知募款金額時，激動無法言語。凱利的公寓裡，沙發是僅剩的唯一家具。

凱利說：「我想對所有人說，非常感謝你們。」她流淚說道：「我還是不敢相信。」她說：「這帶給我很多希望。我會盡一己之能，盡量做到最好，去幫助下一個跟我有相同處境的人。」

32歲的凱利原本在拉斯維加斯賭場擔任發牌員，但疫情之後賭場關閉，她也因此沒了工作。她說，眼看就要被公寓驅逐，「我真的不知道該怎麼辦」。

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)統計，像凱利一樣積欠房租的租屋族，目前在美國約有1100萬人。

截至4日上午為止，凱利募款總金額已達20萬908元，捐款人數超過3200人。