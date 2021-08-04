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華郵：如何隨身攜帶疫苗接種紀錄 智慧型手機選擇多

記者顏伶如／綜合報導
紐約州推出的「精益求精通行碼」。(Getty Images)
紐約州推出的「精益求精通行碼」。(Getty Images)

越來越多餐廳、酒吧、健身房及其他店家要求消費者出示新冠疫苗接種證明，如果不想把美國疾病管制暨預防中心(CDC)印製的白色疫苗卡帶出門到處跑，智慧型手機是最簡便的權宜之計。華盛頓郵報報導，目前雖然沒有一體適用的疫苗卡應用程式或軟體系統，還是有不同方式將疫苗接種紀錄儲存於手機當中，以便隨時使用。

俗稱「疫苗護照」(vaccine passports)的應用程式先前引起熱烈討論，「維護公共健康」與「享有個人自由」孰輕孰重，分寸如何拿捏，兩派人士意見相左。某些機構甚至在「疫苗護照」推出之前，已先行提早一步宣布禁用。

紐約州今春領先全美，搶先推出「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，但後來隨著疫情趨緩，加上民眾存有疑慮，並未得以普及。

加州、科羅拉多州、路易西安納州、新澤西州、紐約州、猶他州等州政府機關，各自設立窗口或推出應用程式，讓民眾下載完整版的疫苗接種紀錄。沃爾瑪(Walmart)以及連鎖藥局CVS、華格林(Walgreens)等，都各自設有數位管道，讓在旗下藥局接種疫苗民眾，能夠直接取得接種紀錄。

華盛頓郵報指出，透過數位管道讀取疫苗接種紀錄有其缺點，某些私人公司研發的程式，並沒有把資安保護列為基本考量。某些服務則在消費者使用某段時間之後，開始要求收費。潛藏設計缺陷或不顧資安道德規範的程式，可能遭不肖人士利用，導致消費者隱私遭受侵犯。

舉例來說，對於即將前往夏威夷度假的遊客，如果要使用全面數位化的疫苗接種紀錄，便要在兩個網站同時操作，還要使用第三方應用程式。沒有智慧型手機的民眾，還是可以攜帶疫苗卡出門，只不過某些專家建議，最好攜帶護貝的疫苗卡影印本，不要攜帶正本出門。

報導指出，經過實際測試，免費版的「清楚健康通行證」(Clear Health Pass)是彈性空間最高，獲得採用也最普遍的選擇。VaxYes與Airside也是不錯選擇，這三種應用程式的共同點都是可以快速取得疫苗接種紀錄，在地方政府還未提供數位疫苗接種紀錄的地區，相當適合。缺點則是紀錄填寫屬於榮譽制(honor system)，資料是否絕對獲得採用，並不容易判斷。

民眾可以直接將疫苗卡拍照，存在手機內的相簿功能。如此作法優點在於取得方便，缺點則是某些手機對於照片儲存的隱私保護較不完整。

另外，民眾也可以下載政府機關的官方版疫苗接種紀錄，從「精益求精通行碼」、「清楚健康通行證」或CommonPass均可取得，優點在於這些檔案都是經過百分之百驗證的原版紀錄，萬一疾管中心核發的疫苗卡遺失，都能做為替代。不過，各州政府規定不同，應用程式設定手續略為繁瑣，則是美中不足之處。

疫苗 智慧型手機 紐約州

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