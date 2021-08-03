世界OnAir／台灣女博士生威州監獄實習 與囚犯鬥智鬥勇

朱惠英(右五)結束威斯康辛州立監獄實習，與同期實習生及總督導一起合照。朱惠英提供

「如果今天你在我們監獄工作 ，不幸被挾持，但是我們不會救你，你可以接受嗎？」、「若在攻堅過程不幸被子彈擊中，可能會喪命，你也可以接受嗎？」在美國博士班實習期間、前往威斯康辛州立監獄面試時，朱惠英聽到這些「奇怪」的問題，儘管內心天人交戰，但為獲得實習機會，還是硬著頭皮簽下了切結書。

目前在台灣嘉義大學擔任助理教授的朱惠英說，自己當時充滿困惑，回到學校請教老師，才知獄方這樣的作法沒有錯。因為監獄工作人員常會被受刑人標上不同價碼，例如典獄長可能3000萬美金，心理師 沒甚麼用、或許500萬，若讓受刑人知道可以要脅獄方，反而會讓工作人員陷於險境。

台灣曾發生白曉燕案、彭婉如案等重大社會事件，讓朱惠英萌生關注犯罪人心理的念頭，她表示，在人類歷史中，對待犯罪者的態度經常像鐘擺一般，一會兒主張要人性化管理，若出現重大案件，為撫平社會大眾情緒，又會出現嚴刑峻法的呼聲。

至於監獄為何需要心理專業人員？朱惠英說，多數犯人都有心理疾患，可能藉由毒品逃避問題，這樣的人進入監獄後便會遇到許多挑戰，獄方因此需要藉助心理師來讓「囚情穩定」。在全美監獄中屬於「資優生」的威斯康辛州立監獄，為受刑人開設有認知課程，教導他們在遇到衝突時該如何思考，而不是動不動就「我跟你拚了」。

朱惠英說，精神疾病的用藥，監獄未必會提供，一些機靈的受刑人會宣稱自己有某些精神疾病，指定要服用某些藥；這時心理師與受刑人便有番「鬥智」過程，既要面對受刑人的抱怨，又要防範他們把精神藥物當作毒品，賣給其他獄友或是拿來讓自己High。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到曾在威斯康辛州立監獄實習的朱惠英，談監獄心理師這個特殊的職業，在面對受刑人+精神病患這樣的雙重壓力下，她是如何守住專業角色，並且去幫助他們能在出獄後重返社會。朱惠英也提到一位讓她印象最深刻的受刑人，以及獄中可能有些潛規則與次文化，是她在工作時需要避免誤觸的「雷區」。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。