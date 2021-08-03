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全美現有91起山林大火 燃燒總面積逾180萬英畝

記者顏伶如／綜合報導
美國目前正在燃燒當中的山林大火，累計總數已達91起，火勢爆發以來，燃燒總面積超過180萬英畝。圖為加州境內的迪克西山火。(美聯社)
美國目前正在燃燒當中的山林大火，累計總數已達91起，火勢爆發以來，燃燒總面積超過180萬英畝。圖為加州境內的迪克西山火。(美聯社)

全國跨部會救火中心(National Interagency Fire Centre)指出，由於1日再添7起山林大火，美國目前正在燃燒當中的山林大火，累計總數已達91起，火勢爆發以來，燃燒總面積超過180萬英畝，投入救火與救災行動的消防隊員與救難隊員高達2萬2300人次。延燒面積規模最大的俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)，估計火勢必須等到入秋，甚至冬季開始之後，才能完全撲滅。

靴統山火已經延燒超過41萬3700英畝，俄勒岡州政府官員指出，7月6日因雷擊引發的靴統山火，火勢目前已有84%獲得控制，但要等到今秋甚至冬季開始之後，才能完全撲滅。加州森林及防火廳(California Department of Forestry and Fire Protection)指出，加州境內的迪克西山火(Dixie Fire) 燃燒面積有24萬4800英畝，32%火勢獲得控制。

國家廣播公司(NBC)報導，靴統山火步步進逼威脅之下，俄勒岡州婦人瑞塔‧納列特(Rita Nalette)把左輪手槍掛在腰際，抱著小狗，就逃離占地10英畝的家園。由於擔心閃電與雷擊可能再度引發野火，納列特帶著小狗以紅色卡車為家，暫時住在俄勒岡州與加州交界的比提鎮(Beatty)「帕洛米諾餐廳與迷你超商」(Palomino Deli & Mini Mart)停車場。

不過，「帕洛米諾餐廳與迷你超商」老闆娘莎拉‧帕洛米諾(Sara Palomino)，卻是住家被靴統山火燒毀的200名當地受災民眾之一。過去幾周，帕洛米諾夫婦晚上便住在店面後方。

納列特說，所有因為山火而流離失所的民眾，通通跑到迷你超商來求助。她說，一場野火讓原本的陌生人變成像兄弟姊妹。

自稱「與世隔絕的山林婦人」的納列特說，以車為家的日子還要持續一陣子，必須等到山火引發的濃密煙霧退散，並確定雷擊威脅結束之後，才會返回家園。雖然歷經靴統山火衝擊，但她表示，沒打算要改變在森林獨居的生活形態。

山火 俄勒岡州 超商

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