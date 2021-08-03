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持假疫苗卡從美國入境加拿大 旅客各罰1萬6000元

記者顏伶如／綜合報導
兩名旅客持假疫苗卡從美國搭機入境加拿大，遭查獲之後各自被處以2萬加幣(約1萬6000美元)罰款。圖為示意圖。(美聯社)
兩名旅客持假疫苗卡從美國搭機入境加拿大，遭查獲之後各自被處以2萬加幣(約1萬6000美元)罰款。圖為示意圖。(美聯社)

加拿大衛生署(Health Canada)發言人杜瑞特(Maryse Durette)對國家廣播公司(NBC)證實，兩名旅客持假疫苗卡從美國搭機入境加拿大，遭查獲之後各自被處以2萬加幣(約1萬6000美元)罰款。

加拿大衛生署指出，兩名旅客7月間從美國搭機抵達加拿大多倫多，入境之後並未依照加拿大政府防疫規定住進指定隔離地點。加拿大衛生署在新聞稿中並未公布兩名旅客姓名，僅表示兩人都是加拿大公民。

杜瑞特指出，這是加拿大查獲持假疫苗卡入境的首例，兩名旅客各遭罰款1萬6000元。至於加拿大官員如何識破疫苗卡為偽造，杜瑞特並未進一步說明。

今年3月間，美國聯邦調查局(FBI)曾對社群網站及網路討論版流傳的「假疫苗卡自製教學」提出警告。根據媒體報導，受到反疫苗人士、前總統川普支持者喜愛的社群網站，都出現過教導民眾如何自己動手製作能夠魚目混珠的假疫苗卡。

某些案例當中，供民眾自行下載並列印的疫苗卡圖檔，原始檔案截取自於州政府衛生部門，教戰手策當中附有說明，指定列印時必須使用何種厚度的紙張，以便增加可信度。

美國司法部今年7月宣布，加州北部一名自然療法醫師涉嫌對病患提供假疫苗卡，已遭調查人員逮捕。這名自然療法女醫師同時遭控提供聲稱能夠增強免疫力、治療新冠病毒的草藥配方給病患。

根據加州北區美國聯邦法院紀錄，自然療法醫師茱莉‧梅茲(Juli Mazi)遭起訴罪名包括電匯詐騙、聲稱不實醫療效果等。

今年5月間，加州一間酒吧負責人涉嫌販賣假疫苗卡而遭逮補。加州聖荷昆郡(San Joaquin County)檢察官辦公室指出，臥底探員佯裝一般民眾，多次向這名酒吧負責人買到假疫苗卡。

疫苗 加拿大 美國

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