南部州疫苗施打率原幾乎墊底 接種率7月底爆增

部分疫苗施打率一直偏低的州最近接種率突飛猛進。圖為密西西比州一處接種中心。(美聯社)

全美各州當中，密蘇里州 新冠疫苗 施打率排名幾乎墊底，全州人口僅約41%已完成接種(fully vaccinated)。然而，Delta變種病毒迅速擴散，確診案例一路飆升之下，密蘇里州接種疫苗的人數突然爆增，美國廣播公司(ABC)報導，光是在7月下旬之間，密州打疫苗人數就增加超過100%。這股突然出現的打疫苗熱潮，還發生於疫苗施打率一直偏低的路易西斯納州、阿拉巴馬州、密西西比州、阿肯色州與奧克拉荷馬州 。

美國廣播公司報導，全美有14州在7月下旬出現接種第一劑新冠疫苗民眾人數增加超過100%的狀況，這些州的疫苗施打率都低於全國平均值。這波突然出現的打疫苗熱潮，在路易斯安納州、阿拉巴馬州、密西西比州、阿肯色州與奧克拉荷馬州最為明顯，而這幾州過去一周通報人均(per capita)染疫確診案例，在全美各州當中都處於最多的。

報導指出，路易斯安納州染疫率目前在各州當中最高，7月下旬打疫苗人數增加將近335%；阿肯色州染疫率在全美各州當中僅次於路易斯安納州，7月下旬打疫苗人數也增加193%。

密蘇里州聖路易郡(St. Louis County)郡長佩吉(Sam Page)接受美國廣播公司訪問時說：「我們不希望看到因為更多人染疫生病的關係，民眾才終於願意去打疫苗，不過我們知道染疫案例數量以及住院增加，的確對於施打疫苗的討論造成影響。」

根據統計，從今年6月初以來，密蘇里州新增確診案例爆增將近560%，染疫住院案例也增加205%。密蘇里州疫苗施打率在全美各州當中排名落後，全州民眾僅有41%已完成接種。

佩吉說：「我們的社區需要提高疫苗普及率，才能讓病毒傳播得以趨緩。」

報導指出，密蘇里州過去幾州對於新冠疫苗的需求量突然大增，7月下旬期間州內施打疫苗的人數就增加超過100%。與密蘇里州一樣，近來疫情不斷惡化的其他幾州，最近疫苗需求量同樣明顯提高。

先前對打疫苗感到猶豫的民眾為何改變心意，報導分析，背後因素除了擔心Delta變種病毒感染、政府部門提供獎勵誘因之外，還包括越來越多學校或雇主紛紛宣布要求打疫苗。

佩吉表示，不管動機為何，這波打疫苗熱潮沒能提早到來，頗為遺憾。他說，Delta變種病毒應以另一種全新的病毒來面對，不可掉以輕心。

他說，各州與各郡都要加快腳步，想盡一切辦法讓更多民眾打疫苗，以對抗Delta變種病毒，否則等到Delta變種病毒入侵社區，想要補救卻將為時已晚。

佩吉舉例說，最近才打第一劑疫苗的民眾，必須等到第二劑也接種之後的兩周，也就是直到9月間才會獲得疫苗的完整保護力。