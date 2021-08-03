推特向假訊息宣戰 攜手美聯、路透

社群平台推特表示，為了阻止假訊息散布，將與美聯社以及路透合作。(美聯社)

社群平台推特 （Twitter）今天表示，為了阻止假訊息散布，將與美聯社（Associated Press）以及路透（Reuters）合作，更快速地在推特平台上提供可信資訊。

和其他社群媒體 公司一樣，總部位在美國 舊金山的推特長期面對移除平台誤導性或錯誤訊息的壓力。今年稍早推特推出Birdwatch計畫，要求用戶幫忙找出有誤導性的推文並進行事實查核。

推特表示，將在突發新聞事件發生時與美聯社以及路透合作，增加正確的背景資訊。這些資訊可能出現在推特不同的地方，例如附在推文上的標籤，或出現在介紹推特最夯話題的Moments熱門推文中。

推特發言人表示，這是推特為提高網站資訊正確性，第一次與新聞機構正式合作。發言人還說，推特會分別與美聯社以及路透合作，這兩家通訊社不會與對方互動。

路透針對使用者原創內容進行新聞蒐集的全球負責人貝克（Hazel Baker）表示：「路透每天銘記在心的是信賴、正確性以及公正性…這些價值也會更堅定我們阻止假訊息散布的決心。」

美聯社全球業務發展副總裁賈努斯澤斯基（Tom Januszewski）則說：「我們對運用美聯社的規模與速度，為線上對話增添背景內容感到特別興奮。」