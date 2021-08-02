國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

華府大都會警局警察橋田7月29日自殺身亡，這是1月6日國會暴動以來，第三位曾面對暴民後自殺的警察。(CNN電視台截圖)

華府 大都會警局警察 橋田(Gunther Hashida)7月29日自殺身亡，這是1月6日國會暴動以來，第三位曾面對暴民攻擊後自殺的警察。

在發生震驚全球的國會暴動事件後第三天，國會警察里本古德(Howard Liebengood)就自殺了；1月15日，華府警員史密斯(Jeffrey Smith)在上班途中，舉槍自盡。

43歲的橋田死後，家人募款資助他的遺孀和三名子女；他的死訊是家人在GoFundMe帳戶上公布的，華府都會警局證實有此事。

橋田在華府警局服務已18年，眾院議長波洛西 等國會議員2日獲悉死訊後，向他的家屬表達哀悼。他的弟媳婦Msunshine Benitez在募款啟事中說，橋田任警員期間，戮力從公，服務人民、保護人民，在家則是好丈夫、好父親。

民眾捐款將用來舉辦告別式，補貼家用；目標是5萬元，根據募款網頁，截至2日，已募得4萬7935元。共有997筆捐款。

橋田2003年畢業於警察學院。同年5月加入華府警察局；他自殺前，擔任該局特別行動組緊急行動隊員，7月29日「逝世於家裡」。

警局發言人說，橋田死亡，全局咸表哀痛，謹向其家屬親友致唁。

三名自殺警察的家人都說，國會暴動之後，「人都變了」。

史密斯的太太艾琳(Erin)告訴紐約時報說，「那天上班前，他一切如常；回來後，因為當天頭部受傷，他完全變了一個人」。

艾琳說：「我相信，如果那天他不用上班，他現在會好好的，你我也不會討論此事。」

波洛西稱讚橋田是「冒著生命危險拯救我們的國會、議員及國會全體員工、我們的民主的英雄。因為他的英勇、愛國熱忱，以及無私的奉獻，所有美國人都欠他一份情」。

波洛西希望橋田的一生可以鼓舞大家「保衛我們的國家與民主」，「眾人都在哀悼橋田警察，也為其家人祈禱，希望遺族為此稍感寬慰」。