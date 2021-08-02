我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁令難延 拜登籲房東別逼遷 白宮喊話再給30天

國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

記者張聲肇／綜合報導
華府大都會警局警察橋田7月29日自殺身亡，這是1月6日國會暴動以來，第三位曾面對暴民後自殺的警察。(CNN電視台截圖)
華府大都會警局警察橋田7月29日自殺身亡，這是1月6日國會暴動以來，第三位曾面對暴民後自殺的警察。(CNN電視台截圖)

華府大都會警局警察橋田(Gunther Hashida)7月29日自殺身亡，這是1月6日國會暴動以來，第三位曾面對暴民攻擊後自殺的警察。

在發生震驚全球的國會暴動事件後第三天，國會警察里本古德(Howard Liebengood)就自殺了；1月15日，華府警員史密斯(Jeffrey Smith)在上班途中，舉槍自盡。

43歲的橋田死後，家人募款資助他的遺孀和三名子女；他的死訊是家人在GoFundMe帳戶上公布的，華府都會警局證實有此事。

橋田在華府警局服務已18年，眾院議長波洛西等國會議員2日獲悉死訊後，向他的家屬表達哀悼。他的弟媳婦Msunshine Benitez在募款啟事中說，橋田任警員期間，戮力從公，服務人民、保護人民，在家則是好丈夫、好父親。

民眾捐款將用來舉辦告別式，補貼家用；目標是5萬元，根據募款網頁，截至2日，已募得4萬7935元。共有997筆捐款。

橋田2003年畢業於警察學院。同年5月加入華府警察局；他自殺前，擔任該局特別行動組緊急行動隊員，7月29日「逝世於家裡」。

警局發言人說，橋田死亡，全局咸表哀痛，謹向其家屬親友致唁。

三名自殺警察的家人都說，國會暴動之後，「人都變了」。

史密斯的太太艾琳(Erin)告訴紐約時報說，「那天上班前，他一切如常；回來後，因為當天頭部受傷，他完全變了一個人」。

艾琳說：「我相信，如果那天他不用上班，他現在會好好的，你我也不會討論此事。」

波洛西稱讚橋田是「冒著生命危險拯救我們的國會、議員及國會全體員工、我們的民主的英雄。因為他的英勇、愛國熱忱，以及無私的奉獻，所有美國人都欠他一份情」。

波洛西希望橋田的一生可以鼓舞大家「保衛我們的國家與民主」，「眾人都在哀悼橋田警察，也為其家人祈禱，希望遺族為此稍感寬慰」。

警察 華府 波洛西

上一則

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

下一則

禁令難延 拜登籲房東別逼遷 白宮喊話再給30天

延伸閱讀

笑稱要「用議槌敲波洛西」 麥卡錫挨轟

笑稱要「用議槌敲波洛西」 麥卡錫挨轟
國會暴動調查 金辛格支持傳喚麥卡錫、喬丹

國會暴動調查 金辛格支持傳喚麥卡錫、喬丹
進入眾院未戴口罩恐被捕 共和黨痛批波洛西濫權

進入眾院未戴口罩恐被捕 共和黨痛批波洛西濫權
波洛西唱反調：拜登無權減免聯邦學貸

波洛西唱反調：拜登無權減免聯邦學貸

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
冰島的夏季，色彩十分繽紛。田妤婕提供

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

2021-07-27 17:43
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大