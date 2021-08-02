我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金牌夢碎 華郵：美國女足隊趨於高齡 交棒時刻已到

港廉署起訴歌手黃耀明 立會補選活動唱歌涉舞弊

凱瑟家庭基金會：突破感染案例不到1%

記者顏伶如／綜合報導
民眾施打疫苗。(美聯社)
民眾施打疫苗。(美聯社)

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計數據分析指出，已經完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗的民眾當中，出現突破感染(breakthrough infection)案例者，並不到1%。

不過，疾管中心紀錄的突破感染，只包括住院或死亡的案例。

凱瑟家庭基金會指出，根據疾管中心公布最新統計數據，已完成接種的民眾當中，出現突破感染而住院者，約有0.004% ，因為突破案例而死亡者更不到0.001%。若以人數換算，在全美1億6300萬已完成接種民眾當中，大約出現6600例病情嚴重的突破感染案例。

凱瑟家庭基金會表示，有對疾管中心通報突破案例的州當中，平均而言，州內已完成接種民眾發生突破感染的比例，都不到1%。比例最低的是康乃狄克州的 0.01%，比例最高的是奧克拉荷馬州的0.9%。

已完成接種民眾的染疫住院率在加州、德拉瓦州、華府特區、印地安納州、新澤西州新墨西哥州、佛蒙特州、維吉尼亞州都是零，阿肯色州則為0.06%。

已完成接種民眾的染疫死亡率在加州、德拉瓦州、華府特區、印地安納州、新澤西州、新墨西哥州、佛蒙特州、維吉尼亞州也都是零，在肯色州及密西根州則都只有0.01%。

根據凱瑟家庭基金會報告，目前全美確診案例當中，高達90%出現在未施打疫苗民眾身上，染疫住院及染疫死亡案例當中，超過95%案例都沒打疫苗。

報告指出，在絕大多數州裡，目前確診案例高達98%是並未接種疫苗的民眾。

疫苗 新澤西州 新墨西哥州

上一則

美墨邊境無證移民再增 拜登移民陷兩黨議員圍攻窘境

下一則

槍枝銷量攀升 彈藥庫存告急

延伸閱讀

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

芝市97%染疫死者均未接種疫苗 市長：不打等於玩命

「快速遣返」班機重啟 染疫無證客不准登機

「快速遣返」班機重啟 染疫無證客不准登機
一家4口3染疫 佛州女痛失父兄「只能在病榻旁說愛你」

一家4口3染疫 佛州女痛失父兄「只能在病榻旁說愛你」
未打疫苗者招人怨 染疫患者「擠爆醫院」

未打疫苗者招人怨 染疫患者「擠爆醫院」

熱門新聞

美國衛生當局今天公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再再顯示Delta變異株傳染力驚人。(美聯社)

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

2021-07-30 15:48
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

2021-07-30 19:51
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
冰島的夏季，色彩十分繽紛。田妤婕提供

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

2021-07-27 17:43
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷

「睡粉是最大福利」曾挺吳亦凡 女星微博帳號被撤銷
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
戴資穎沒有輸 許富凱曝贏在這一點 高EQ戰酸民

戴資穎沒有輸 許富凱曝贏在這一點 高EQ戰酸民