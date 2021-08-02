凱瑟家庭基金會：突破感染案例不到1%

民眾施打疫苗。(美聯社)

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計數據分析指出，已經完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗 的民眾當中，出現突破感染(breakthrough infection)案例者，並不到1%。

不過，疾管中心紀錄的突破感染，只包括住院或死亡的案例。

凱瑟家庭基金會指出，根據疾管中心公布最新統計數據，已完成接種的民眾當中，出現突破感染而住院者，約有0.004% ，因為突破案例而死亡者更不到0.001%。若以人數換算，在全美1億6300萬已完成接種民眾當中，大約出現6600例病情嚴重的突破感染案例。

凱瑟家庭基金會表示，有對疾管中心通報突破案例的州當中，平均而言，州內已完成接種民眾發生突破感染的比例，都不到1%。比例最低的是康乃狄克州的 0.01%，比例最高的是奧克拉荷馬州的0.9%。

已完成接種民眾的染疫住院率在加州、德拉瓦州、華府特區、印地安納州、新澤西州 、新墨西哥州 、佛蒙特州、維吉尼亞州都是零，阿肯色州則為0.06%。

已完成接種民眾的染疫死亡率在加州、德拉瓦州、華府特區、印地安納州、新澤西州、新墨西哥州、佛蒙特州、維吉尼亞州也都是零，在肯色州及密西根州則都只有0.01%。

根據凱瑟家庭基金會報告，目前全美確診案例當中，高達90%出現在未施打疫苗民眾身上，染疫住院及染疫死亡案例當中，超過95%案例都沒打疫苗。

報告指出，在絕大多數州裡，目前確診案例高達98%是並未接種疫苗的民眾。