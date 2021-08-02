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美聯社：挺拜登陣營8月將砸上億元 發動廣告宣傳

記者顏伶如／綜合報導
進步派民主黨側翼及挺拜登組織打算聯手砸下將近1億元預算，為拜登總統施政計畫展開大規模廣告宣傳。圖為拜登總統。(美聯社)
進步派民主黨側翼及挺拜登組織打算聯手砸下將近1億元預算，為拜登總統施政計畫展開大規模廣告宣傳。圖為拜登總統。(美聯社)

美聯社報導，國會8月休會期間，進步派民主黨側翼及挺拜登組織打算聯手砸下將近1億元預算，為拜登總統施政計畫展開大規模廣告宣傳，以發揮對國會議員施壓的效果。

報導指出，除了鋪天蓋地的宣傳攻勢之外，挺拜登陣營還將派出內閣團隊要角，分別前往全美各地為拜登基礎建設計畫展開遊說，包括副總統賀錦麗及夫婿任德龍(Doug Emhoff)。

另外，14名內閣首長將分別前往分布於13州的26個城市，財政部長葉倫(Janet Yellen)將前往喬治亞州，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)負責內華達州、新澤西州與德州。

透過兩黨協商的規模1兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全國道路、交通運輸及網路寬頻設施，另外由民主黨單方面提出、規模3.5兆的預算協調程序法案，重心則在白宮定義的人力基礎建設(human infrastructure)，例如托兒服務等。兩項法案估計在未來幾周在參院交付表決。

美聯社報導，挺拜登陣營規畫的宣傳行動，包括在未來6周舉辦超過1000場活動及行動。知情官員透露，宣傳計畫已經鎖定某些國會議員所代表的選區，屆時將發動大量電視廣告與數位廣告，希望達到向國會議員施壓的效果，並透過選告宣傳展現基礎建設計畫的高人氣。

根據慣例，由於國會議員在8月休會期間紛紛離開華府，8月是一年當中國會最清閒的月份。美聯社指出，為了推動拜登施政計畫，白宮今年將舉辦各種活動填補國會休會期間的空缺，加強宣傳拜登上台半年以來的政績表現，並承諾將解決通貨膨脹以及變種病毒肆虐帶來的疫情等問題。

白宮發言人葛溫(Mike Gwin)指出：「我們將利用8月休會期間，持續為拜登總統爭取支持，將在全國各個角落推出宣傳活動，直接向美國民眾說明為什麼這些施政計畫將對他們的家庭有幫助，家庭日常生活開銷將如何因此降低，還有減稅以及各種經濟機會。」

共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)都對這波金額可觀的廣告宣傳提出批評，並表示不會支持基礎建設法案。克魯茲形容，規模3.5兆的法案是民主黨推出的「加稅來花錢的法案」。

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