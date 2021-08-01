無證客越界激增、疫情再起 拜登移民政策陷左右兩難

邊界執法人員在德州德爾里奧戒護一批非法越界的無證移民至拘留中心。(美聯社)

近來美墨邊境 無證移民越界的人數再攀升，加上Delta變種病毒帶來的疫情反撲，使拜登 總統對於徹底改變移民政策，以及爭取國會支持的規畫變得更加複雜。

拜登政府7月下旬廢除了川普時期以「公衛考量」為由限制無證移民的政策，並表態支持國會民主黨人提出、將「夢想生計畫」列入3兆5000億元基礎建設預算案執行項目之一的法案；期待能夠透過一個更加健全的體制，一勞永逸地解決無證移民長期對美墨邊境帶來的壓力。

不過，有官員私下透露，解除公衛限制可能導致短期內無證越境的人數增加；果然7月29日美墨邊境拘留的無家長陪伴越境的兒童人數成長到2250人。

此外，白宮官員表示，政府團隊對於移民政策的長遠規劃包含兩個面向，其一係將審查無證移民庇護申請的權限由法院移轉到邊境執法人員身上，讓申請庇護的無證移民不必面對冗長的法律程序；其二則是讓庇護移民得在母國的美國大使館或領事機構提出庇護申請，待核准後再動身來美，如此可有效減少邊境執法機關的壓力。但這樣的措施除了需投入更多的資源外，也要仰賴外國政府的協助。

然而，拜登政府的移民政策卻面對來自兩黨議員的不滿，面臨左右為兩難的窘境。為兌現政見，以更人道的方式處理無證越境移民的問題，使共和黨人批評拜登讓移民問題複雜化；但同時又必須兼顧現實考量，延續部分川普時期限制移民的措施，以控制德州邊境的非法移民 數量，讓拜登政府同時被民主黨議員抨擊「違背競選承諾」。

曾任職前總統布希移民顧問的拉蒙(Cris Ramón)表示，現在美墨邊境狀況複雜，拜登政府很難完全擺脫川普時代對移民的限制，真正走出自己的移民政策路線；而曾任前總統柯林頓資深移民顧問的多麗絲．邁斯納 (Doris Meissner)直指：「拜登政府希望建立一個『強有力但人道的移民制度』，只是人數激增、疫情再起、夢想生法案被裁定違憲等發展，讓事情變得愈來愈複雜。」