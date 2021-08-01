Delta疫情肆虐 佛奇仍不預期美國將封城

白宮首席防疫顧問佛奇今天表示，他不預期美國還會再度實施封城。(美聯社)

儘管Delta變異株正造成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 擴散風險升高，但美國 白宮首席防疫顧問佛奇今天表示，他不預期美國還會再度實施封城 。

根據路透分析，美國平均單日新增確診病例過去10天幾乎大增一倍，許多州染疫住院人數也明顯攀升。

不過，身兼美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長的佛奇（Anthony Fauci）接受美國廣播公司（ABC）「本周」（This Week）節目訪問時說：「我不認為我們將見到封城。」

他表示：「我認為我國已有足夠比例民眾（接種疫苗），雖還不足以輾壓疫情，但我相信已足夠讓我們不會落入上個冬季的處境。」

Delta變異株確診病例大增，正造成全球許多國家苦於壓不下疫情。一些原本抗疫相對成功的亞洲國家，例如菲律賓、泰國和越南，如今都已在境內重災區實施封城。

美國佛羅里達州同樣因Delta疫情肆虐，單日新增確診衝上2萬1683例，創下疫情爆發以來新高。過去一周確診病例大增50%，染疫住院人數也接近去年高峰。