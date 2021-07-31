科州山洪暴發致土石流 百人受困公路隧道9小時獲救

受到暴雨影響，科羅拉多州70號州際公路格倫伍德峽谷被土石流掩埋，工作人員清理路上的泥土。(美聯社)

科羅拉多州 搜救當局表示，因強烈降雨、山洪暴發，土石流導致科州70號州際公路格倫伍德峽谷(Glenwood Canyon)路段中斷，29日約有79人受困於高速公路上，另有29人進入隧道避難，總共108位民眾於受困長達九小時後，搜救人員最終搶通高速公路及隧道，救出受困者，沒有傳出傷亡，受影響路段也於31日開放。

科州交通廳地區主任格斯比(Mike Goolsby)指出，這波暴雨 中事發路段約經歷十場土石流，最大的一波土石流深約12呎、寬約150呎；他說：「我們在知道山洪即將爆發之前，就已經盡所能地不要讓車輛進入峽谷路段以避免意外。雖然還是已經有車子進入了，但還好最終沒有釀成人員傷亡，真是不幸中的大幸。」

事發地點的加菲爾德郡(Garfield)警長辦公室發言人史多偉(Walt Stowe)表示，進入隧道避難的民眾之所以毫髮無傷，是因為該隧道是科羅拉多交通廳的24小時營運辦公室，光線與供氧設施相對充足，且備有電話，讓受困民眾仍可與外界保持聯繫。

官員指出，由於格倫伍德峽谷比下面的科羅拉多河高約2000呎，這樣的高低落差使該地成為土石流多發地點，再加上幾周以來連日大雨使土石鬆動，土石流爆發已在意料之中。因此，早在暴雨來臨前，州際70號公路就在29日進行第一次預防性關閉，禁止人車出入以免受困。

但由於第一次預防性關閉後並未造成土石崩落，於是趕在第二波風暴 來臨前的空檔開放州際70號公路。雖然很快就又第二次關閉，但仍有一定數量的人車進入峽谷路段，才導致兩次預防性關閉間的土石流造成人員受困的意外。