馬斯克曾想把特斯拉賣給蘋果 新書曝：條件是當蘋果CEO

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

近日一本新書揭露，特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）多年前有意把特斯拉賣給蘋果 ，但卻開出想當蘋果執行長的條件，讓蘋果執行長庫克 （Tim Cook）隨即打消念頭。對此，馬斯克30日表示，他從未與蘋果公司就潛在收購問題會面，並抨擊蘋果App Store的收費制度，稱其為對全球網路徵稅。

彭博資訊報導，馬斯克這番言論正是回應一本即將出版的新書，該書稱庫克2016年曾致電馬斯克討論收購特斯拉一事，但當時馬斯克向庫克表示，作為交易條件，他想成為蘋果執行長，隨後討論就不了了之。

傳庫克聽到後 罵了聲髒話

根據華爾街日報記者希金斯（Tim Higgins）的新書《Power Play: Elon Musk, Tesla, and the Bet of the Century》（權力遊戲：馬斯克、特斯拉和世紀賭注。暫譯），當時庫克聽到馬斯克要當蘋果執行長的要求後罵了一聲髒話，隨後便掛掉電話。

對此，馬斯克30日在推特上表示：「庫克與我從來沒說過話或有信件往來，有次我要求與庫克會面談論蘋果收購特斯拉，但我完全沒有提出任何收購條件。」馬斯克指出，庫克拒絕了那次會面，「當時特斯拉的價值只有現在的6%」。

蘋果也否認了這本書的說法，並轉述庫克最近在紐約時報播客上發表的評論。他稱：「你知道的，我從來沒有和馬斯克說過話，但我對他一手建立的公司非常欽佩和尊重。」

而馬斯克30日又再發推文抨擊蘋果應用程式商店的收費政策，他稱「Epic是對的」，指的是遊戲公司Epic Games最近就佣金問題與蘋果的訴訟。據報導，蘋果以「規避應用程式內購買付費」為由，將《要塞英雄》（Fortnite）下架，Epic隨即控告蘋果壟斷，抨擊其強制向應用程式抽成最高達30%的做法，蘋果公司亦反告對方。