馬斯克曾想把特斯拉賣給蘋果 新書曝：條件是當蘋果CEO

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

近日一本新書揭露,特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)多年前有意把特斯拉賣給蘋果 ,但卻開出想當蘋果執行長的條件,讓蘋果執行長庫克 (Tim Cook)隨即打消念頭。對此,馬斯克30日表示,他從未與蘋果公司就潛在收購問題會面,並抨擊蘋果App Store的收費制度,稱其為對全球網路徵稅。

彭博資訊報導,馬斯克這番言論正是回應一本即將出版的新書,該書稱庫克2016年曾致電馬斯克討論收購特斯拉一事,但當時馬斯克向庫克表示,作為交易條件,他想成為蘋果執行長,隨後討論就不了了之。

傳庫克聽到後 罵了聲髒話

根據華爾街日報記者希金斯(Tim Higgins)的新書《Power Play: Elon Musk, Tesla, and the Bet of the Century》(權力遊戲:馬斯克、特斯拉和世紀賭注。暫譯),當時庫克聽到馬斯克要當蘋果執行長的要求後罵了一聲髒話,隨後便掛掉電話。

對此,馬斯克30日在推特上表示:「庫克與我從來沒說過話或有信件往來,有次我要求與庫克會面談論蘋果收購特斯拉,但我完全沒有提出任何收購條件。」馬斯克指出,庫克拒絕了那次會面,「當時特斯拉的價值只有現在的6%」。

蘋果也否認了這本書的說法,並轉述庫克最近在紐約時報播客上發表的評論。他稱:「你知道的,我從來沒有和馬斯克說過話,但我對他一手建立的公司非常欽佩和尊重。」

而馬斯克30日又再發推文抨擊蘋果應用程式商店的收費政策,他稱「Epic是對的」,指的是遊戲公司Epic Games最近就佣金問題與蘋果的訴訟。據報導,蘋果以「規避應用程式內購買付費」為由,將《要塞英雄》(Fortnite)下架,Epic隨即控告蘋果壟斷,抨擊其強制向應用程式抽成最高達30%的做法,蘋果公司亦反告對方。