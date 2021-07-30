我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

東奧／美國女足點球淘汰荷蘭 半決賽對陣加拿大

東奧閉幕典禮 美國駐聯合國大使將率團出席

中央社華盛頓30日專電
美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。美聯社
美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。美聯社

美國總統拜登今天宣布，美國駐聯大使托馬斯-格林菲爾德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。

東京奧運如火如荼進行，美國隊累積拿下14金、16 銀及11銅，以41面總獎牌數的亮眼成績排名世界第一。目前取得40面獎牌的中國隊緊追在後，以俄羅斯奧會（ROC）名義參賽的俄羅斯隊則以34面獎牌位居第3。

美國總統拜登今天宣布，將派駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）率領美國代表團，參加東奧比賽活動並出席8月8日的閉幕式。

代表團共有2名成員，包括美國國務院掌管海洋、國際環境與科學事務的代理助卿柏尼卡特（Marcia Bernicat）及美國駐日大使谷立言（Raymond Greene）。

根據美國國家廣播公司（NBC）報導，托馬斯-格林菲爾德將於8月6日至8月8日訪日，期間會觀賞美國隊選手參加決賽並與他們會面，也會與日本及東奧官員會晤。關注難民與人道議題的她，也計劃與二度參與奧運的難民隊互動。

先前美國第一夫人吉兒（Jill Biden）曾率團出席東奧開幕式，為美國選手加油打氣。

美國 東京奧運 國務院

上一則

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

延伸閱讀

第一夫人夏威夷海灘踩到異物 開刀移除

第一夫人夏威夷海灘踩到異物 開刀移除
賀錦麗將訪印太地區 下月訪問新加坡、越南

賀錦麗將訪印太地區 下月訪問新加坡、越南
禁止逼遷令明到期 拜登籲國會授權延長

禁止逼遷令明到期 拜登籲國會授權延長
圍堵中國區域擴張 美防長訪越談加強軍事合作

圍堵中國區域擴張 美防長訪越談加強軍事合作

熱門新聞

東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生Lee Kiefer擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(Getty Images)

亞裔醫科生擊敗俄衛冕冠軍 奪女子鈍劍美國首金

2021-07-25 22:49
阿拉斯加州以南海域29日發生規模8.2地震。（取材自推特）

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

2021-07-29 09:50
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
華盛頓州溫哥華市一對夫婦幾個月前因為屋頂漏水通知房東，房東聯絡屋頂維修包商前往查看。夫妻在谷歌評價欄留下一顆星，卻因此挨告且被求償11萬2000元。圖為裝修示意圖。(Pexels)

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

2021-07-23 10:14
美國第一夫人吉兒‧拜登上周末訪夏威夷，在海灘上踩到東西，今天將接受手術來移除嵌進左腳的異物。（美聯社）

第一夫人在夏威夷海灘踩到異物 今動手術移除

2021-07-29 18:57
冰島的夏季，色彩十分繽紛。田妤婕提供

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

2021-07-27 17:43

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手造一個

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手造一個