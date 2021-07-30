溫度破百留兒在車上卻去賭博 男子遭虐童罪名起訴　　

內華達州 北拉斯維加斯市(North Las Vegas)警察 局本周稍早公布警方錄影畫面顯示，一名年僅六個月大的男嬰16日在氣溫超過華氏100度之下，被獨自留在車窗緊閉的車內，路人聽到男嬰哭聲而通知保全人員。員警獲報趕抵現場將男嬰救出，並在停車場旁邊的賭場內找到男嬰父親，如今這名男子遭到虐待兒童、疏忽照顧兒童、將兒童單獨留在無人看管的車內等罪名起訴。

根據警方調查，39歲男子霍克斯(Mitchell Hooks)16日晚間9時45分左右，把車子停在大角羊賭場(Bighorn Casino)停車場，將六個月大兒子獨自留在車窗緊閉的車內，便進入賭場。當時北拉斯維加斯市戶外溫度超過華氏100度。

警方指出，有路人聽到男嬰哭聲而通報賭場保全人員，員警獲報抵達現場時，保全人員已將後車門打開，男童仍在車上的安全座椅之內。警方指出，當時所有車窗緊閉，只有駕駛座車窗留有大約四吋縫隙。

警方公布的影片原始檔案顯示，警官薩爾克夫(Becky Salkoff)、西爾達-葛茲曼(Osvaldo Cerda-Guzman)16日晚間10時20分抵達現場，為男童提供飲水後，把男童交給緊急救護技術員(Emergency Medical Technician，EMT)。男童被緊急送往南內華達州大學醫學中心(University Medical Center of Southern Nevada)檢查。

根據警方逮捕紀錄，霍克斯在賭場內被員警找到時，先是聲稱進賭場只為了上廁所，後來坦承「犯下錯誤」。他說，當晚先送妹妹到朋友家，然後就到賭場賭博，沒有帶孩子回家。