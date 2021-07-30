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佛州海景公寓倒塌受災戶 申請保險理賠面臨困難

記者顏伶如／綜合報導
圖為佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)12層樓尚普蘭大廈南棟康斗公寓現場。美聯社
圖為佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)12層樓尚普蘭大廈南棟康斗公寓現場。美聯社

佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)12層樓尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)6月24日坍塌造成近百人死亡，事發一個多月之後，家園全毀的受災戶向保險公司申請理賠時，卻遭遇層層困難。今日美國報(USA Today)報導，文件資料顯示，州立農業(State Farm)保險公司已經表明，在大廈坍塌原因釐清之前，並不會處理理賠事宜，但調查坍塌原因卻可能耗時數月，甚至數年之久，讓投保客戶深感挫折。

報導指出，原本住在尚普蘭大廈南棟303室的住戶米勒(Jay Miller)，數十年來在南太平洋、東南亞及歐洲等地擔任教師期間搜集的紀念品，隨著大廈倒塌全數喪失，長輩留下的傳家寶、女兒小時候的照片，通通消失於瓦礫堆中。但米勒向州立農業保險公司申請理賠時，卻發現理賠能否拿得到，是個未知數。

米勒說：「大家或許以為，像州立農業這般規模龐大的保險公司，會幫受到悲劇打擊的保戶加快處理理賠作業。我還以為他們會特別幫忙。」75歲的米勒身為州立農業保險公司客戶已20年。

州立農業保險公司對今日美國報證實，尚普蘭大廈坍塌原因獲得確認之前，並不會處理理賠。州立農業保險公司並不願透露有多少尚普蘭大廈受災戶為旗下保戶。

邁阿密非營利組織「全球授權任務」(Global Empowerment Mission)創辦人卡波尼(Michael Capponi)說，米勒的狀況絕對不是單獨個案，許多受災戶都在等待保險公司理賠，「可是他們眼前能怎麼辦呢？倖存者面臨的許多狀況，真的非常糟糕」。

報導指出，萬全產業與傷亡保險公司(Universal Property and Casualty Insurance)已經開始處理尚普蘭大廈理賠事宜，但過程同樣一波三折。

根據今日美國報取得資料，理尚普蘭大廈有42戶民眾投保萬全保險公司，保戶之一的羅森塔爾(Steve Rosenthal)說，大樓倒塌時什麼也沒帶就從大樓逃出，但保險公司卻要他透過房貸公司申請理賠，讓他花了數周時間交涉。

他說：「又不是倖存者或保戶高達數千人的案件，為什麼給個答案要拖這麼長的時間呢？」

米勒也向萬全保險公司另外購買了康斗公寓保險。他說，事發之後接到保險公司通知說，公寓已經全毀，並不會要求保戶提供物品清單，願意以最高金額給予理賠，不會詢問任何問題(no questions asked)，後來收到理賠金額為兩萬元。

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